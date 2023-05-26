Приховане від очей: у джунглях виявлено древнє місто мая, яке "неможливо було знайти" (фото)

Поховане під густим листям гватемальських джунглів, стародавнє місто мая вийшло з невідомості, переписавши розповідь про одну з найбільших загадок історії.

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Нещодавнє надзвичайне відкриття стародавнього міста мая, яке раніше вважалося практично вигаданим, революціонізує уявлення людства про спосіб життя та звичаї минулих цивілізацій. Мая збудували дивовижні споруди, височезні піраміди, витесані з каменю, що стали свідченням їхньої успішної цивілізації та численних народів, які вона охоплювала, пише The Washington Post.

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Дивовижний занепад і остаточний крах цього яскравого суспільства, що стався між 850 і 1000 роками, залишається оповитим таємничістю, Хоча залишки роду мая збереглися донині, їхня раптова загадковість довгий час спантеличувала істориків. На щастя, нещодавні відкриття, що стосуються їхнього способу життя, з'явилися завдяки розкопкам досі прихованої стародавньої метрополії мая.

В глибині гватемальських тропічних лісів, заховане серед улоговин Ель-Мірадор, лежить прадавнє місто мая, яке досі залишалося прихованим, обплетене комплексом з приблизно 400 взаємопов'язаних поселень. Деяким із них понад 3 тисячі років, вони хитромудро пов'язані між собою. Примітно, що археологи виявили 417 поселень мая, з'єднаних між собою величезною мережею доріг протяжністю понад 170 кілометрів — стародавній подвиг, який вважається порівнянним з першою у світі системою автострад.

В глибині гватемальських тропічних лісів, заховане серед улоговин Ель-Мірадор, лежить прадавнє місто мая Фото: Richard Hansen/FARES

На думку науковців, які брали участь у комплексному дослідженні, будівництво цього взаємопов'язаного міста розпочалося близько 1 000 р. до н. е., фактично відкриваючи широку історію людства, яка раніше вислизала з-під людського ока.

Технологічний прогрес дозволив проникнути крізь густе листя тропічного лісу з безпрецедентною точністю. Звертаючись до найсучаснішої технології лідара, яка використовує виявлення світла і визначення дальності, дослідники змогли розгледіти панорамні простори стародавнього міста. Їхні висновки вражаюче розкривають складний гобелен взаємопов'язаних поселень, майстерно сплетених між собою неймовірною мережею доріг.

З цим новознайденим розумінням масштабу міста дослідники готові вирушити в експедиції з підвищеною точністю, щоб відкрити багатство знань про цю загадкову цивілізацію. Однак, з 417 окремими об'єктами, що чекають на дослідження, їхні зусилля перетворяться на важку подорож неймовірних масштабів.

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