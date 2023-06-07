В недрах Земли найдены таинственные гигантские горы: непонятного происхождения и в 4,5 выше Эвереста

Новое исследование свидетельствует о том, что гигантские погребенные хребты расположены на границе ядра и мантии нашей планеты.

Гора Эверест считается самой высокой вершиной на Земле, однако теперь исследователи полагают, что на планете также существуют вершины в 4,5 раза выше Эвереста, и они спрятаны в недрах Земли, пишет Futurism.

Эти таинственные погребенные гигантские горные хребты также называют зонами сверхнизких скоростей (ULVZ). Исследователи обнаружили, что они спрятаны на границе ядра и мантии Земли на глубине около 3 000 километров. По словам соавтора исследования, геолога из Алабамского университета Саманты Хансен, они с коллегами обнаружили, что эти спрятанные под землей хребты расположены буквально повсюду, однако исследователи до сих пор ломают голову над их таинственным происхождением.

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Исследователи обнаружили спрятанные горные хребты с помощью сейсмологических станций в Антарктиде. По словам Хансен, если внутренние горы достаточно велики, их можно заметить — самые высокие из них порой достигают ошеломляющих 38 километров, что в 4,5 раза выше Эвереста.

Хансен также отмечает, что эти горные внутренние хребты полностью скрыты от глаз человека, и их едва ли удастся заметить, пока они не будут обнаружены сейсмическими данными землетрясений или даже атомных взрывов. Ученые до конца не понимают тайну происхождения эти внутренних хребтов планеты, однако полагают, что они могут быть остатками древних океанических корок. Которые были вдавлены глубоко в недра Земли. Согласно другой теории таинственные хребты могут оказаться частями мантии, которые были перегреты раскаленным ядром планеты.

Не менее любопытным является еще один факт: рядом с внутренними горами также расположены и таинственные структуры глубокой Земли, которые представляют собой провинции с низкой скоростью сдвига или "капли", как их еще называют ученые. Хансен с коллегами полагают, что эти внутренние горные хребты и капли могут дать ценные новые подсказки, проливающие свет на смещение и столкновение тектонических плит, когда они движутся из земной коры в более глубокие слои мантии.

По словам Хансен, эти гигантские мистические внутренние пики, вероятно. Существуют по всей планете, а не только в Антарктиде, что противоречит идеи о том, что они когда-то являлись дном древнего океана. Команда отмечает, что их исследование доказывает, что эти таинственные структуры намного сложнее, чем считалось ранее. Однако потребуется больше исследований, чтобы разобраться в их происхождении.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили "алмазную фабрику", работающую уже миллиарды лет.