Хруст костяшек: правда ли это приводит к артриту, рассказали врачи

Наши родители часто уверяли нас, что треск костяшек пальцев приведет к артриту, но врачи решили разобраться в этом вопросе.

По словам доктора Роберта Шмерлинга, авторитетного ревматолога, треск костяшек пальцев часто описывается как метод "снятия напряжения". Для одних — это проявление нервного тика, для других — просто еще одна раздражающая привычка, пишет HealthDay.

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Так что же на самом деле является причиной слышимого "хлопка", возникающего, когда мы трескаем костяшки пальцев? Доктор Танда Аунг, доцент кафедры ревматологии Калифорнийского университета, признает, что конкретное объяснение остается неуловимым из-за отсутствия достаточного количества исследований. Тем не менее, она выдвигает две основные теории. Согласно одной из них, шум возникает в результате быстрого движения структур внутри пальца, таких как кости, сухожилия и связки. Другая гипотеза связана с синовиальной жидкостью (смазывающим веществом в наших суставах) и пузырьками газа, которые образуются в этой жидкости. Предполагается, что в данном случае хлопающий звук является результатом движения этих пузырьков газа в тесном пространстве суставов пальцев.

Однако остается актуальным вопрос: приводит ли треск костяшек пальцев к артриту? Ссылаясь на более раннее исследование о связи между привычным тресканием костяшек пальцев и функцией кисти, доктор Аунг считает, что доказательства не совсем убедительны. В ходе исследования у тех, кто привык трещать костяшками пальцев, наблюдался отек кисти и снижение силы хвата, но четкой связи между трещанием костяшек пальцев и остеоартритом выявлено не было. Тем не менее, доктор Аунг предупреждает, что постоянные и длительные манипуляции с суставами могут привести к их повреждению. Она решительно выступает за проведение более комплексных, долгосрочных исследований для изучения возможной связи с дегенеративными заболеваниями суставов.

Для тех, кто хочет покончить с привычкой хрустеть костяшками пальцев, у доктора Аунг есть несколько рекомендаций. Это часто является реакцией на стресс и беспокойство, поэтому поиск альтернативных механизмов преодоления может быть эффективным. Она рекомендует включить в повседневную жизнь дыхательные упражнения и медитацию, поскольку они имеют доказанную физическую и психологическую пользу. Кроме того, она советует занять руки такими видами деятельности, как использование мячиков для снятия стресса, фиджет-спинеров или даже рисованием. Поддерживать связь с другими людьми, вести дневник, заниматься физическими упражнениями и придерживаться здорового питания также являются полезными стратегиями для преодоления тревоги и стресса.

В заключение следует отметить, что хотя окончательно не доказано, что треск костяшек пальцев вызывает артрит, вероятно, стоит заменить эту потенциально вредную привычку на более полезные для здоровья стратегии борьбы со стрессом. Не позволяйте простому щелчку или хлопку суставов диктовать вам ваше здоровье.

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