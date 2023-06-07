Исключительная находка: во Франции обнаружен ремесленный центр времен Римской империи

В коммуне Теруанн, региона О-де-Франс во Франции, археологи обнаружили римский производственный центр в возрасте 1700 лет. Этот древний центр не только выявляет доказательства деятельности разных ремесленников, но и проливает свет на жизненно важную роль рыбаков в обеспечении римского поселения и его экономике.

Теруанн претерпел значительные изменения после римского вторжения 53 года до н. э., поселение превратилось в выдающийся римский город, и именно здесь команда археологов недавно раскопала ряд артефактов, демонстрирующих римское мастерство. Среди этих находок — очень хорошо сохранившаяся пара римской обуви, свидетельствующая о мастерстве и умении древних сапожников, пишет Ancient Origins.

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Место раскопок, расположенное в юго-восточном квадранте Теруанна вдоль реки Лес, исследовала команда ученых из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Их исследование вызвано планами строительства очистных сооружений, что потребовало тщательного изучения местности. После просеивания речного ила, действовавшего как природный консервант, команда наткнулась на остатки римского ремесленного района, датируемого 1700 годами.

Согласно пресс-релизу INRAP, этот ремесленный район состоит из двух зданий, расположенных вдоль римской дороги, пересекающейся с водным каналом. Примечательно, что одно из этих сооружений имеет высокие стены и прекрасно сохранившийся пол благодаря защитному иловому кокону, окутывающему участок. Наблюдаемый здесь исключительный уровень сохранности является редким явлением в пригородных зонах, где остатки зданий обычно расположены под слоями человеческой деятельности, на уровне фундамента.

Со дна канала исследователи извлекли большое количество артефактов, включая многочисленные монеты, небольшие позолоченные бронзовые предметы, шпильки, броши и тонко изготовленные золотые броши Фото: Inrap

Во время раскопок участка на берегу канала археологи обнаружили выброшенные кости крупного рогатого скота, обычно ассоциирующиеся с мяснической деятельностью. Кроме того, находка кожаной обуви с шипованными подошвами и интригующими треугольными кожаными ремешками указывает на мастерство сапожника, работавшего в этом месте.

Археологи также обнаружили остатки огромных жерновов, что указывает на существование мельницы неподалеку от места раскопок канала. Кроме того, доказательства реконструкции места после пожара указывают, что оно было заселено в течение длительного периода, что еще больше подчеркивает его важность для общины.

Со дна канала исследователи извлекли большое количество артефактов, включая многочисленные монеты, небольшие позолоченные бронзовые предметы, шпильки, броши и тонко изготовленные золотые броши. Кроме того, археологи встретили рыболовные крючки, ключи, пластины, металлические удилища, а также камень с рифленой поверхностью, который служил якорем или балластом для рыбацкой сетки.

Этот обширный перечень артефактов ярко иллюстрирует преуспевающее рыболовное наследие Теруанна. Будучи важным галло-римским поселением, Теруанн имел доступ к близлежащим рекам, озерам и прибрежным территориям, что открывало широкие возможности для рыбалки. Ремесла, связанные с рыболовством, играли ключевую роль, обеспечивая не только средства к существованию, но и способствуя оживленной древнеримской торговле.

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