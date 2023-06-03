Загадочная сцена в пустыне: жуткая находка тиктокера оказались местом преступления (видео)

Мужчина, занимающийся раскопками в пустыне штата Юта, твердо убежден, что наткнулся на то, что считает "местом преступления", после того, как неожиданно обнаружил заброшенный рюкзак и гитару.

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Зарегистрированный в популярной социальной сети TikTok под ником "ry_of_the_desert", Райан решил поделиться своей находкой с подписчиками с помощью видео. В этом видео он рассказал о необычных находках, которые наткнулся во время исследований на археологических раскопках, пишет UNILAD.

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Преисполненный удивления и любопытства, Райан воскликнул: "Юта, какое интригующее зрелище! Что бы это могло быть?", увидев эту необычную сцену.

Мужчина, занимающийся раскопками в пустыне штата Юта, твердо убежден, что наткнулся на то, что считает "местом преступления", после того, как неожиданно нашел заброшенный рюкзак и гитару Фото: TikTok/ry_of_the_desert

Там, на земле, лежала разорванная в клочья дорожная сумка, которую, казалось, выбросили рядом с гитарой.

Быстро панорамируя камеру, Райан показал рюкзак, который, похоже, небрежно покинули в соседней яме. Продолжая свое исследование, он наткнулся на предметы одежды, частично скрыты песком, что побудило его описать ситуацию как "тревожную".

Сопровождая видео, опубликованное 22 мая, Райан дал описание для своей аудитории, утверждая: "В пустыне это, безусловно, самая удивительная находка, которую я когда-либо делал. Проводя исследования на археологических раскопках, я случайно наткнулся на эту загадочную сцену. Это, безусловно, несомненно, жутко".

В следующем видеоролике мужчина поделился со своими подписчиками новым развитием событий: "Всего через 48 часов после публикации этого видео я получил сообщение от родственника пропавшего человека, который исчез примерно восемнадцать месяцев назад. Удивительно, но этот человек исчез неподалеку от этого места".

Райан успокоил свою обеспокоенную аудиторию, рассказав: "Я немедленно прислал все свои фотографии этой семье, а также, как мера пресечения, обратился в органы власти. Я понимаю, что многие из вас искренне обеспокоены этим аспектом".

Семья, с которой Райан установил контакт, утверждала, что вещи, изображенные на фотографиях, действительно принадлежали их пропавшему родственнику.

Затем детективы правоохранительных органов отправились сюда для проведения расследования на месте. Общаясь с семьей, Райан выяснил личность пропавшего человека.

Он объяснил: "Человек, которому принадлежат эти вещи, — это никто иной, как Джордан Бун. Я понимаю, что это имя уже упоминалось раньше, но теперь я могу его подтвердить. В дальнейшем моя цель — установить его местонахождение. Хотя я не знаю, с какой целью он находится в этом районе, я могу однозначно подтвердить его присутствие здесь. Надеюсь, что предоставим достаточно информации, чтобы утолить вашу жажду знаний".

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