Древнее кладбище вымерших гигантов: найдены окаменелости гомфотеров, которым 6 млн лет (фото)

Революционное открытие на севере Флориды обнаружило древнее кладбище слонов, где нашли останки гомфотеров — давно вымерших родственников современных слонов. Эти животные ходили по Земле 5,5 миллиона лет назад.

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На севере Флориды обнаружено древнее захоронение, напоминающее легендарное "кладбище слонов". Место, расположенное вдоль доисторической реки, принесло большое количество колоссальных костей, принадлежащих гомфотерам — вымершим родственникам слонов, бродившим по Земле примерно 5,5 миллиона лет назад, в эпоху миоцена, пишет Live Science.

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Соруководитель раскопок Джонатан Блок, куратор отдела палеонтологии позвоночных в Музее естественной истории Флориды, выразил свое восхищение этой замечательной возможностью. Это не только позволяет взглянуть на внешний вид взрослого гомфотера, но и позволяет тщательно задокументировать каждую кость в его скелетной структуре. С научной точки зрения, понимание анатомии, биологии и эволюции этих существ становится захватывающей перспективой.

Чрезвычайное собрание костей гомфотерий было обнаружено на месте раскопок Монтбрук вблизи Гейнсвилля в 2022 году, что стало значительным прорывом. Хотя во время предыдущих раскопок в этом месте уже были найдены останки гомфотерив, команда была поражена, когда волонтер наткнулся на останки чрезвычайно крупной особи.

Впоследствии команда успешно раскопала полные скелеты, принадлежавшие одному взрослому гомфотеру и по меньшей мере семи молодым особям Фото: Florida Museum image by Merald Clark, CC BY

Впоследствии команда успешно раскопала полные скелеты, принадлежавшие одному взрослому гомфотеру и по меньшей мере семи молодым особям. По оценкам ученых, рост взрослой особи составлял примерно 2,4 метра в плечах, а ее череп и бивни достигали более 2,7 метра в длину — это эквивалентно размеру современного африканского слона (Loxodonta africana). Этот удивительный размер устанавливает местный рекорд для самого большого образца гомфотера.

Примечательно, что кости обнаруженных гомфотерий были найдены в их первоначальных положениях, так, будто животные просто легли и умерли. Блок отметил, что эти кости были не только крупнее, чем у любых других известных особей, но и демонстрировали необычную сохранность, отражая сцену, застывшую во времени.

Гомфотеры, найденные в Монтбруке, принадлежат к роду Rhynchotherium, характеризующемуся четко выраженной формой бивня и размерами тела Фото: Pedro Toledo, CC BY

Исследователи пришли к выводу, что животные, вероятно, погибли в разные моменты времени. Считается, что взрослый гомфотер утонул на этом месте, тогда как другие особи, вероятно, погибли в другом месте и впоследствии были подхвачены водой, скопившись на изгибе реки. Блок сравнивал это скопление с "костным затором", похожим на затор, образованный избытком свободных бревен, перекрывающих течение реки.

Гомфотеры, найденные в Монтбруке, принадлежат к роду Rhynchotherium, характеризующемуся четко выраженной формой бивня и размерами тела. Древние экземпляры имеют бивни, украшенные уникальной эмалевой полосой, что отличает их от других видов семейства гомфотериевых. Эти родственники слонов процветали в открытых саваннах Африки, Евразии и Америки миллионы лет назад.

Однако постепенная замена саванн лугами, вызванная похолоданием около 14 миллионов лет назад, в конце концов привела к их вымиранию около 1,6 миллиона лет назад. Интенсивная конкуренция за ограниченные ресурсы после появления мамонтов и слонов еще больше способствовала их гибели, как показало исследование, опубликованное в журнале Paleobiology в 2020 году.

По мнению исследователей, это новое открытие обещает углубить наше понимание жизни этих древних хоботных и среды, в которой они обитали. Со временем общественность будет иметь возможность полюбоваться самым большим образцом гомфотера, поскольку Блок и его команда планируют собрать окаменелости взрослых гомфотеров и представить их рядом с массивными скелетами мамонтов и мастодонтов, которые сейчас выставлены в Музее естественной истории Флориды.

Блок выразил свой энтузиазм относительно огромного потенциала изучения этих артефактов и с нетерпением ждет будущих открытий.

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