Древнє кладовище вимерлих гігантів: знайдено скам'янілості гомфотерів, яким 6 млн років (фото)

Революційне відкриття на півночі Флориди виявило стародавнє кладовище слонів, де знайшли останки гомфотерів — давно вимерлих родичів сучасних слонів. Ці тварини ходили по Землі 5,5 мільйонів років тому.

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На півночі Флориди виявлено стародавнє поховання, що нагадує легендарне "кладовище слонів". Місце, розташоване вздовж доісторичної річки, принесло велику кількість колосальних кісток, що належать гомфотерам — вимерлим родичам слонів, які бродили по Землі приблизно 5,5 мільйонів років тому, в епоху міоцену, пише Live Science.

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Співкерівник розкопок Джонатан Блок, куратор відділу палеонтології хребетних у Музеї природничої історії Флориди, висловив своє захоплення цією чудовою можливістю. Це не лише дає змогу поглянути на зовнішній вигляд дорослого гомфотера, але й дозволяє ретельно задокументувати кожну кістку в його скелетній структурі. З наукового погляду, розуміння анатомії, біології та еволюції цих істот стає захопливою перспективою.

Надзвичайне зібрання кісток гомфотерів виявлене на місці розкопок Монтбрук поблизу Гейнсвілля у 2022 році, що стало значним проривом. Хоча під час попередніх розкопок у цьому місці вже знаходили останки гомфотерів, команда була вражена, коли волонтер натрапив на кістки надзвичайно великої особини.

Згодом команда успішно розкопала повні скелети, що належали одному дорослому гомфотеру і щонайменше семи молодим особинам Фото: Florida Museum image by Merald Clark, CC BY

Згодом команда успішно розкопала повні скелети, що належали одному дорослому гомфотеру і щонайменше семи молодим особинам. За оцінками вчених, зріст дорослої особини становив приблизно 2,4 метра в плечах, а її череп і бивні сягали понад 2,7 метра в довжину — це еквівалентно розміру сучасного африканського слона (Loxodonta africana). Цей дивовижний розмір встановлює місцевий рекорд для найбільшого зразка гомфотера.

Примітно, що кістки виявлених гомфотерів знайшли в їхніх початкових положеннях, так, ніби тварини просто лягли і померли. Блок зазначив, що ці кістки були не тільки більшими, ніж у будь-яких інших відомих особин, але й демонстрували незвичайну збереженість, віддзеркалюючи сцену, що застигла в часі.

Гомфотери, знайдені в Монтбруці, належать до роду Rhynchotherium, що характеризується чітко вираженою формою бивня та розмірами тіла Фото: Pedro Toledo, CC BY

Дослідники дійшли висновку, що тварини, ймовірно, загинули в різні моменти часу. Вважається, що дорослий гомфотер потонув на цьому місці, тоді як інші особини, ймовірно, загинули в іншому місці і згодом їх перенесла сюди вода. Блок порівнював це скупчення з "кістковим затором", схожим на затор, утворений надлишком вільних колод, що перекривають течію річки.

Гомфотери, знайдені в Монтбруці, належать до роду Rhynchotherium, що характеризується чітко вираженою формою бивня та розмірами тіла. Давні екземпляри мають бивні, прикрашені унікальною емалевою смугою, що відрізняє їх від інших видів родини гомфотерових. Ці родичі слонів процвітали у відкритих саванах Африки, Євразії та Америки мільйони років тому.

Однак поступова заміна саван луками, спричинена похолоданням близько 14 мільйонів років тому, врешті-решт призвела до їхнього вимирання близько 1,6 мільйона років тому. Інтенсивна конкуренція за обмежені ресурси після появи мамонтів і слонів ще більше сприяла їхній загибелі, як показало дослідження, опубліковане в журналі Paleobiology у 2020 році.

На думку дослідників, це нове відкриття обіцяє поглибити наше розуміння життя цих древніх хоботних і середовища, в якому вони мешкали. З часом громадськість матиме можливість помилуватися найбільшим зразком гомфотера, оскільки Блок і його команда планують зібрати скам'янілості дорослих гомфотерів і представити їх поряд з масивними скелетами мамонтів і мастодонтів, які зараз виставлені в Музеї природної історії Флориди.

Блок висловив свій ентузіазм щодо величезного потенціалу вивчення цих артефактів і з нетерпінням чекає на майбутні відкриття.

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