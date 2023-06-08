Нападение косаток на лодки: киты-убийцы перешли к более экстремальной тактике атаки

С начала мая у побережья Испании произошло почти два десятка нападений на лодки, и теперь, похоже, киты-убийцы усовершенствовали свою тактику.

Нападения группы косаток у побережья Испании начались в мае 2023 года — с тех пор уже зафиксированы 18 случаев, когда киты-убийцы атаковали парусные лодки. Впрочем, в последнее время тактика атаки существенно изменилась: раньше косатки переставали атаковать лодки, как только повреждали руль, однако в этот раз они пошли дальше, пишет IFLScience.

Случай произошел 24 мая, матрос Эйприл Бойс рассказала, что впервые они с товарищами по команде заметили китов-убийц вблизи лодки около 21:30, во время пересечения Гибралтарского пролива. Они попытались отвадить косаток, выключив двигатель и бросив в воду веревки, зерно и песок. Увы, это не сработало. Бойс отмечает, что киты не слишком отвлеклись на уловки и со временем начали атаковать руль парусной лодки — сила ударов была такой, что они с коллегами отчетливо "чувствовали вибрацию через палубу".

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Такая атака продолжалась около часа, а когда руль был полностью уничтожен, вода начала заполнять лодку. В этот момент экипаж парусника послал сигнал SOS и запросил немедленную помощь. Отметим, что это далеко не первое нападение китов-убийц в этом регионе, однако оно существенно отличается от того, что было ранее.

Дело в том, что в предыдущих случаях косатки теряли интерес к лодке, как только руль был разрушен. Однако не в этот раз. По словам Бойс, в этот раз киты-убийцы продолжали преследовать лодку даже когда им на помощь пришел буксир, который доставил ее в порт Барбате в Кадисе.

По данным рабочей группы Atlantic Orca (GTOA), первые случаи нападения косаток на лодки у Пиренейского полуострова были зафиксированы в 2020 году, в период с июля по ноябрь было зафиксировано более полусотни случаев взаимодействия. В прошлом году организация задокументировала более двух сотен столкновений, а с марта 2023 года произошло еще почти полсотни атак китов-убийц, при этом 38 из них произошли в Гибралтарском проливе.

Статистика свидетельствует о том, что каждое пятое столкновение с косаткой лишало лодки возможности двигаться дальше, а три приводили к тому, что суда тонули. В настоящее время исследователи все еще гадают, почему киты-убийцы атакуют парусные лодки, однако существует несколько теорий. Согласно одной из них, косаток привлекают сети для ловли тунца, расположенные в Барбате. Другая же предполагает, что одна из косаток получила травму в результате столкновения с лодкой и теперь использует сородичей для мести.

Ранее Фокус писал о том, почему косатки объединяются, чтобы топить лодки и где они этому научились.