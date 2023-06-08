Телескоп Уэбб обнаружил самую тусклую галактику во Вселенной: это меняет представление о космосе (фото)

По словам астрономов, благодаря новому открытию, придется переписать историю формирования и развития галактик вскоре после рождения Вселенной.

Космический телескоп Уэбб, который начал свою работу почти год назад, уже смог обнаружить несколько претендентов на звание самой старой и самой далекой галактики в известной Вселенной. Пока что ученые еще дискутируют по поводу того, кому стоит присвоить этот титул. Но теперь точно известно, как выглядит самая тусклая галактика из всех ранее обнаруженных в самой ранней Вселенной, пишет Space.

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Космический телескоп Уэбб обнаружил самую тусклую галактику, которая существовала через примерно 500 млн лет после Большого взрыва. Согласно заявлению ученых из Калифорнийского университета, США, галактика под названием JD1 находится на расстоянии в 13,3 млрд световых лет от нас, а значит астрономы увидели ее такой она была в самой ранней истории Вселенной, которая началась 13,8 млрд лет назад. Первые сотни миллионов лет в истории космоса известны как эпоха реионизации, когда появились первые звезды и галактики. Благодаря чему Вселенную осветил первый свет, и она вышла из тьмы.

Астрономы до сих пор не до конца понимают, как именно выглядели самые первые галактики и как именно они смогли осветить Вселенную светом своих звезд. Большинство галактик из ранней Вселенной, которые уже обнаружил телескоп Уэбб являются яркими объектами и пока что считается, что именно они были источниками первого света. Но авторы нового исследования считают, что что скорее всего именно небольшие и более тусклые галактики, такие как JD1, проделали большую часть этой работы по освещению Вселенной.

Проекция галактики JD1, которая находится за ярким скоплением галактик под названием Abell2744. JD1, которая находится в 13,3 миллиардах световых лет от Земли, является самой тусклой галактикой, известной в ранней Вселенной Фото: NASA

"Таких очень тусклых галактик в ранней Вселенной намного больше, чем более ярких, поэтому мы считаем, что они в большей мере причастны к главным процессам эпохи реионизации. Мы уже переписываем историю того, как образовались и эволюционировали самые первые галактики вскоре после появления Вселенной", — говорит Томассо Трю из Калифорнийского университета.

По словам авторов исследования, без телескопа Уэбб и его мощных приборов нельзя было раньше и мечтать о том, что можно обнаружить такую самую тусклую галактику в ранней Вселенной.

Конечно мощные инфракрасные приборы телескопа Уэбб сыграли важную роль в обнаружении нового объекта. Но учены мпришлось воспользоваться методом гравитационного линзирования, чтобы увидеть свет от настолько далекой галактики. Благодаря этому методу свет от галактики JD1 искривился гравитацией более близкого к нам скопления галактик. Поэтому настолько тусклый объект стал больше и ярче, чтобы приборы телескопа Уэбб могли уловить его свет.

Ранее Фокус писал о том, что астрономы, используя мощные приборы телескопа Уэбб, нашли признаки существования самых старых сложных органических молекул в известном нам космосе.

Также Фокус писал о том, что необычная звезда показала астрономам, какими были первые масштабные космические взрывы во Вселенной. Самые первые звезды взрывались совсем не так, как это делали и продолжают делать более современные звезды.