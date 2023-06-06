Космический телескоп Уэбб обнаружил самые древние сложные органические молекулы во Вселенной

Эти молекулы находятся в галактике, которая существовала, когда Вселенная еще была очень молодой.

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Ученые из Техасского университета A&M, США, с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили самые древние сложные органические молекулы во Вселенной. По словам ученых, эти химические вещества находятся в галактике, расположенной в более чем 12 млрд световых лет от нас. Подобные молекулы на основе углерода, известные как полициклические ароматические углеводороды, можно найти в нефтяных и угольных месторождениях на Земле, а также в смоге, пишет Space.

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По словам Джастина Спилкера из Техасского университета A&M, эти сложные органические молекулы содержат десятки и даже сотни атомов. Они очень распространены в космосе и астрономы их изучают, чтобы обнаружить важные детали активности галактик. Но обнаружить такие сложные органические молекулы в очень далеких галактиках очень сложно, но космическому телескопу Уэбб это под силу.

Самые древние сложные органические молекулы астрономы обнаружили в галактике SPT0418-47, расположенной на расстоянии в более, чем 12 млрд световых лет от нас. То есть эта галактика появилась примерно через 1,5 млрд лет после Большого взрыва. По словам ученых, до этого самые древние сложные органические молекулы были обнаружены в галактике на расстоянии в 11 млрд световых лет от нас.

Астрономы обнаружили свидетельства существования сложных органических молекул в далекой галактике, показанной на этом изображении. Галактика, которая находится на расстоянии в более чем 12 млрд световых лет, почти идеально совпадает со второй галактикой – она находится на расстоянии в 3 млрд световых лет. Более близкая галактика показана синим цветом, а более далекая - красным. Органические молекулы выделены оранжевым цветом Фото: NASA

Свое открытие астрономы смогли сделать благодаря такому эффекту, как гравитационное линзирование. Еще Альберт Эйнштейн выяснил, что масса может искривлять пространство-время и чем большую массу имеет объект, тем больше это искривление и тем сильнее его гравитационное притяжение. Поэтому более близкие к нам массивные объекты могут искривлять свет, а также увеличивать свет от более далеких объектов. Например, чтобы увидеть очень далекую галактику можно наблюдать за более близким скоплением галактик или более крупной галактикой.

Галактика SPT0418-47 видна изображении телескопа Уэбб в виде кольца Эйнштейна, которое вызвано гравитационным линзированием. Линзирование происходит, когда две галактики почти идеально выровнены с нашей точки зрения на Земле. Гравитация галактики на переднем плане заставляет свет от фоновой галактики искажаться и увеличиваться Фото: NASA

По словам Спилкера, если раньше ученые могли с помощью других космических телескопов только узнать есть ли в далекой галактике органические молекулы или нет, то телескоп Уэбб показывает не только это. Новейшая обсерватория может также показать астрономам где именно расположены эти органические молекулы. Что касается галактики SPT0418-47, то оказалось, что такие сложные молекулы распространены по галактике неравномерно и причину этого придется еще выяснить.

Ученые также сделали интересное открытие касательно галактики SPT0418-47. Ранее астрономы думали, что эти сложные органические молекулы связаны с формированием звезд. Но новые наблюдения показывают, что в данной галактике органические молекулы существуют там, где не происходит появление новых звезд. И наоборот там, где происходит бурное звездообразование, органических молекул не оказалось.

Фокус уже писал о том, что с помощью разных методов, ученые смогли вычислить максимально точную массу Млечного Пути. Получилась впечатляющая цифра.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб провел наблюдение за спиральной галактикой NGC 5068, расположенной в 20 млн световых лет от нас. В результате новые данные раскрыли подробности появления новых звезд в этой галактике.