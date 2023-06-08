Первые хищники Земли. "Затерянный мир" ранних предков найден в молекулах жира возрастом миллиард лет

Исследователи полагают, что эти организмы могли формировать местные экосистемы в средние века планеты.

Исследователи изучили окаменелые молекулы, застрявшие в породе, образовавшейся на дне нынешней Северной территории Австралии около 1,6 миллиарда лет назад. Внутри молекул ученые обнаружили первичные химические признаки, намекающие на то, что они наткнулись на нечто важное — например, следы первых хищников, живших на Земле, пишет IFLScience.

Команда из Австралийского национального университета (ANU) изучила окаменевшие жиры и обнаружила целое сообщество, неизвестных ранее организмов, которые, вероятно, формировали экосистемы Земли в ее средние века. Предполагается, что их было много в морских экосистемах.

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По словам первого автора исследования, Йохена Брокса, исследователям трудно представить, как могли бы выглядеть эти загадочные организмы, однако точно известно, что они были значительно сложнее, чем бактерии. Также исследователи полагают, что они использовали эти особенности в своих целях — предполагается, что именно они были первыми хищниками на Земле, которые охотились и пожирали бактерии.

Результаты анализов показали, что обнаруженные организмы относятся к группе эукариотов, которые представляют собой массивный зонтик. Однако они сильно отличались от современной группы этих организмов, поскольку эволюционировали на Земле — планете на которой в тот момент было чрезвычайно мало кислорода.

Исследователи отмечают, что может показаться странным, почему они ищут подсказки о прошлом Земли именно в молекулах жира. Однако по словам соавтора исследования, Бенджамина Неттерсхайми из Бременского университета, это напротив — вполне логично. Дело в том, что почти все эукариоты биосинтезируют стероиды, такие как холестерин, который вырабатывается людьми и большинством других животных. Несмотря на то, что холестерин получил не лучшую репутацию среди людей, эти молекулы играют важную роль в мембранах эукариотических клеток — помогают выполнять различные функции. В результате, изучая окаменелые стероиды в древних породах, ученые могут пролить свет на эволюцию более сложной жизни на Земле.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что биомаркеры, обнаруженные в молекулах жира могут восходить к одному общему предку всех линий растений, животных и грибов — LECA. По словам соавтора исследования Кристиана Халлманна, изюминкой данного открытия является не просто расширение текущей "молекулярной записи эукариот". Исследователи полагают, что это поможет пролить свет на то, как жизнь на Земле развивалась миллиарды лет назад.

Попытки изучить древние микробные миры планеты — задачка не из легких. Однако подобные открытия, по сути, приближают нас к прослеживанию наших корней и микроскопических эукариот, которые жили в то время.

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