Впервые в истории. Китайские астронавты вырастили клетки крови человека в космосе

Клетки, выращенные на космической станции "Тяньгун", уже доставлены на Землю, где их продолжают изучать.

Ученые из Китайской академии наук заявили о том, что на космической станции "Тяньгун", принадлежащей КНР, впервые были выращены стволовые клетки крови человека. Исследователи считают, что это закладывает основы для дальнейшего изучения регенеративной медицины в космосе. Если эксперимент будет признан удачным, то это может повлиять на дальнейшие исследования стволовых клеток в космосе и изучение того, как космические путешествия влияют на клетки человека, пишет Fururism.

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Еще 10 мая на орбитальную станцию "Тяньгун" были доставлены плюрипотентные стволовые клетки человека. Это эмбриональные клетки, которые могут превратиться в любую крупную клетку в организме человека. Две недели китайские астронавты выращивали эти клетки в лабораторном модуле "Вэньтянь", а уже 4 июня эти стволовые клетки на космическом корабле "Шэньчжоу-15" вернулись на Землю и ученые приступили к их изучению.

"Цель нашего эксперимента достигнута – мы смогли вырастить стволовые клетки крови человека в космосе. Полученные данные соответствуют нашим ожиданиям. Плюрипотентные стволовые клетки превратились в стволовые клетки крови", — заявил Лей Сяохуа из Китайской академии наук.

По словам ученого теперь проводится тщательный анализ прибывших из космоса клеток и в случае полного успеха эксперимента, новое исследование заложит основу для дальнейших исследований регенеративной медицины в космосе. В Китае считают, что после завершения анализа клеток, КНР станет первой страной в мире, которая смогла создать раннюю стадию стволовых клеток крови в космосе.

10 мая на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" с помощью грузового корабля "Тяньчжоу-6" были доставлены плюрипотентные стволовые клетки человека Фото: China Morning Post

По словам Сяохуа, плюрипотентные стволовые клетки обладают неограниченным потенциалом роста и могут превращаться в любой тип клеток в организме человека. Поэтому их можно использовать в регенеративной медицине.

Китайские ученые сейчас сравнивают выращенные в космосе клетки с их земными аналогами, чтобы найти конкретные гены, которые влияют на процесс роста клеток в космосе. Также стало известно, что Китай планирует продолжать свои эксперименты со стволовыми клетками на борту станции "Тяньгун" в ближайшем будущем.

Но Китай — это не единственная страна, которая отправляет стволовые клетки в космос. Например, в ноябре прошлого года американские ученые отправили на Международную космическую станцию (МКС) стволовые клетки, чтобы узнать, как клетки человека стареют в условиях космоса.

В мае этого года на МКС ученые из США также отправили стволовые клетки в рамках частной миссии компании Axiom Space. На орбите проводился эксперимент, целью которого было узнать, можно ли выращивать большое количество индуцированных плюрипотентных стволовых клеток в условиях микрогравитации. Ученые говорят, что в условиях почти полной невесомости стволовые клетки растут лучше, чем в земных лабораториях.

Если вы хотите увидеть МКС не такой, какой всегда показывают космическую станцию, то стоит обратить внимание на новые изображения американского астрофотографа, как уже писал Фокус.