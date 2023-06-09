Сожгли свое имущество: ученые до сих пор не могут объяснить, почему древняя культура самоуничтожилась

В 1978 году команда археологов совершила открытие в Андалусии, Испания — огромную яму, заполненную обугленными останками животных и древними артефактами. Неожиданным поворотом стало то, что жители решили сжечь свои творения, оставив после себя множество вопросов без ответов.

Эта загадочная цивилизация известна как Тартесс, и считается, что она господствовала на юго-западе Испании с 9-го по 6-й век до нашей эры. На протяжении истории о Тартессе выдвигались различные теории, предполагая, что это была река, королевство или даже легендарная Атлантида (хотя последнюю никто здесь активно не ищет), пишет IFLScience.

На самом же деле, это была одна из древнейших культур, пустившая корни на Пиренейском полуострове. Сфера влияния Тартесса оказалась шире, чем представлялось ранее, поскольку на сегодня в регионе обнаружено более 20 известных мест тартесского влияния.

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Интересно, что тартессы оставили немногочисленные письменные свидетельства о своей жизни в бронзовом и железном веке на юге Испании. Однако некоторые металлы выдержали испытание временем, предлагая соблазнительные подсказки. Эти артефакты часто находят среди мест опустошения, таких как интригующее место, известное под названием Канчо Роано.

В Канчо Роано, датируемом концом 5 века до нашей эры, у тартессов была интригующая традиция. Они сбрасывали останки животных и ценное имущество, включая украшения и инструменты, в огромную яму, а затем поджигали ее. После того, как яма была запечатана, они покинули это место. Хотя это явление сначала могло показаться странным и ограниченным, в Касас-де-Туруньюэло появилась поразительно похожая картина.

Касас-де-Туруньюэло, который первоначально считался римским сооружением, был окончательно идентифицирован как владение тартессов и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся протоисторических зданий в регионе. Подобно находкам в Канчо Роано, в большой герметичной яме были обнаружены многочисленные останки животных, представляющие знакомый нам нарратив.

На самом же деле, это была одна из древнейших культур, пустившая корни на Пиренейском полуострове Фото: Tyk based on Image: Iberian Peninsula base map.svg created by Redtony - CC BY-SA 3.0,via Wikimedia Commons

Мотивы саморазрушительного поведения тартессов окутанные тайной, оставляя исследователей перед вопросом, на который нет однозначных ответов. Ана Белен Гальярдо Дельгадо, историк и экскурсовод в Ла Мата, выразила свое удивление особой практикой тартессов, отметив, что они постоянно опорожняют сосуды, сжигают постройки и закапывают останки.

Она надеется, что технологический прогресс прольет больше света на происхождение этой цивилизации и позволит глубже понять их образ жизни. Присутствие тартессов в районе Эстремадуры приобретает все большее значение благодаря последним достижениям археологии. Более того, считается, что восемь дополнительных курганов, обнаруженных в регионе Бадахос, могут быть тартесскими сооружениями, подобными уже раскопанным.

Культура тартессов скрывает в себе не только загадку их разрушительных привычек, но и главную тайну их внезапного исчезновения около 2 500 лет назад. Расположенные вдоль древнего побережья частично затопленной Андалусии, они, вероятно, были уязвимы к уникальным угрозам, связанным с землетрясениями и цунами. Один-единственный сдвиг тектонических плит мог принести им опустошение. Кроме того, конфликты с соседними финикийцами могли сыграть определенную роль в их гибели.

По мере того, как разворачиваются исследования на таких тартесских памятниках, как Касас-де-Туруньюэло, продолжают появляться новые сведения об их культуре. В то же время ученые усердно работают над тем, чтобы лучше понять разветвленную торговую сеть тартессов. Большое количество ценных металлов, найденных среди обугленных останков, свидетельствует о процветающей экономике.

Изучение древних цивилизаций, таких как тартессы, с годами становится все сложнее. Тем не менее исследователи не останавливаются на достигнутом, движимые желанием разгадать загадочное наследие, оставленное этим интересным народом.

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