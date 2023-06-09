Молекула Дункана Маклауда. Найдена аминокислота, которая продлевает здоровую жизнь

Ученые уже успешно протестировали эту аминокислоту на мышах и приматах и готовы перейти к испытаниям на людях.

Ученые выяснили, что молекула таурина, которая содержится в продуктах богатых белком, таких как мясо или рыба, продлевает жизнь и укрепляет здоровье, пишет Inews.

Команда международных исследователей выяснила, что таурин может замедлять старение у мышей и обезьян, увеличивая продолжительность здоровой жизни на 12%. По словам авторов исследования, опубликованного в журнале Science, являются веским основанием для начала испытаний на людях.

"Последние 25 лет ученые пытаются отыскать факторы, которые не только позлят людям жить дольше, но и улучшат качество жизни, то есть то время, в течение которого мы остаемся здоровыми в старости. Наше исследование указывает на то, что таурин может помочь людям жить дольше и здоровее", — говорит руководитель исследования, доцент кафедры генетики из Колумбийского университета Вагелос колледжа врачей и хирургов Виджай Ядав.

По его словам, таурин является аминокислотой, которая не только производится нашим организмом, но также содержится в мясе, рыбе и яйцах. Данная аминокислота играет важную роль в укреплении иммунитета, функциях нервной системы и выработке энергии организмом.

Его даже добавляют в некоторые энергетические напитки, так как считается, что таурин влияет на умственные и физические способности. Более ранние исследования показали, что недостаток таурина в организме связан со старением, но по словам ученых, до сих пор было неизвестно, насколько большую роль в этом играет аминокислота.

В рамках нового исследования ученые измерили содержание таурина в крови мышей, обезьян и людей в разном возрасте. Команда протестировала 250 самок и самцов мышей в возрасте 14 месяцев, что равняется 45 годам у человека, дав половине таурин, а оставшимся – контрольный раствор.

Таурин увеличил среднюю продолжительности жизни на 12% среди самок и на 10% у самцов мышей. По словам Ядава, это означает, что жизнь мышей увеличилась на дополнительные 3-4 месяца, что эквивалентно 7-8 годам человеческой жизни.

Исследование показало, что ежедневное потребление 500 и 1000 миллиграммов добавки таурина на 1 кг массы тела увеличивало силу, координацию и когнитивные функции у грызунов.

"Мы увидели, что животные не просто жили дольше, они жили более здоровой жизнью", — говорит Ядав.

После этого команда проверила эффективность таурина на обезьянах среднего возраста. Среди приматов, которые принимали таурин на протяжении 6 месяцев, наблюдались улучшения в иммунной системе, плотности костей и общем метаболизме.

Далее ученые проанализировали данные исследования, где приняли участие 12 тыс. европейцев в возрасте 60 лет и старше. Как показал анализ, люди с высоким содержанием таурина были более здоровыми, у них редко диагностировали диабет 2 типа, ожирение и воспалительные процессы в целом.

Напомним, недавно ученые выяснили, что особый коктейль из вирусов и бактерий в человеческом кишечнике может продлевать жизнь.