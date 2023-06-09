Потоки завораживающей ярости: бурное пробуждение вулкана потрясло не только Гавайи (видео)

Красный уровень тревоги объявлен в связи с усилением извержения вулкана Килауэа, завораживающим и одновременно коварным зрелищем фонтанов лавы, обломков вулканического стекла и угрожающего тумана. За ним можно следить в режиме онлайн.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах вновь освободило поток опасных веществ, включая ядовитый газ, вулканическое стекло и расплавленную лаву в окружающую среду. Увлекательное и одновременно опасное зрелище можно увидеть с помощью видео с прямой трансляции, пишет IFLScience.

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По данным Геологической службы США (USGS), извержение началось в 4:44 утра в среду, 7 июня, с кратера Халемаума на Килауэа. Сначала поток лавы достиг глубины примерно 10 метров, полностью заполнив дно кратера — огромную площадь около 1,5 квадратных километров, похожую на гигантскую ванну. Более того, по сообщению Службы национальных парков (NPS), извержение сопровождалось ослепительными фонтанами лавы, которые извергались на высоту около 15 метров.

Хотя наличие обжигающей горячей лавы требует осторожности, Геологическая служба США подчеркивает, что основную обеспокоенность вызывают огромные объемы вулканического газа. Эти выбросы предпочтительно состоят из водяного пара (H2O), углекислого газа (CO2) и диоксида серы (SO2). По оценкам, только в первое утро извержения выброшено около 65 000 тонн SO2.

Значительные концентрации SO2 могут вступать в реакцию с атмосферой, образуя туман (вулканический смог), представляющий опасность для здоровья как людей, так и местной экосистемы, в частности сельскохозяйственных животных. Длительное влияние повышенных уровней вулканического тумана может привести к различным недугам, таким как головная боль, слезотечение, боль в горле, затрудненное дыхание, приступы астмы и усталость.

Кроме того, Геологическая служба США предостерегает от большого количества осколков вулканического стекла, выбрасываемых фонтанами лавы. Эти обломки, известные как волосы Пеле — отсылка к гавайской богине вулканов — образуются вследствие быстрого охлаждения расплавленной лавы. Жители города Пахала, расположенного примерно в 30 километрах с подветренной стороны от вулкана, сообщили, что утром в день извержения их автомобили и окна были усыпаны мелким вулканическим пеплом.

В силу этой опасности Геологическая служба США повысила уровень тревоги до красного, что означает самый высокий уровень предупреждения. Однако успокаивает то, что Гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило в твиттере, что пока нет никаких признаков угрозы населенным районам.

Пока нет никаких признаков того, что населенным районам угрожает опасность

Килауэа расположен вдоль юго-восточного побережья Большого острова Гавайи и признан самым активным вулканом планеты. Перед этим недавним извержением вулкан пережил большое событие в январе 2023 года, с относительно коротким периодом трехмесячного бездействия, предшествовавшего нынешней активности.

Прямая трансляция извержения вулкана

Хотя ситуация остается управляемой, важно признать склонность Килауэа к нестабильности. Удивительно, но этот вулкан имеет печально славу самого смертоносного в Соединенных Штатах, унеся жизни сотен людей за всю историю человечества.

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