Еще один океан на карте: наконец-то разгадано, сколько океанов на самом деле есть на Земле

Ученые раскрыли тайны Южного океана, недавно признанного океанического образования, окружающего Антарктиду. Его уникальные характеристики, такие как Антарктическое циркумполярное течение и жизненно важная роль в регулировании глобального климата, могут принести неожиданные изменения.

Related video

Вода покрывает более 70% поверхности Земли, причем ошеломляющие 96,5% этого количества находится в бескрайних просторах океана. Однако точное количество омывающих нашу планету океанов остается предметом споров среди экспертов, пишет Live Science.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), технически существует единый Мировой океан, поскольку все морские среды так или иначе связаны между собой. Однако выделяют также четыре океанических бассейна, классифицированных по географическому расположению: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый океаны.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В 2021 году Национальное географическое общество добавило еще один уровень сложности к этой продолжительной дискуссии, введя в обсуждение пятый океан. Этот недавно признанный водный объект, известный как Южный океан, охватывает холодные воды Антарктики.

Итак, наша планета может похвастаться одним океаном, четырьмя океанами или пятью океанами? Ответ зависит от того, кого вы спросите.

Океаны — это самые большие водоемы на Земле, хотя общепринятого определения этих водных пространств еще не существует. Международная гидрографическая организация, состоящая из 98 государств-членов, ответственных за определение границ океанов, официально не признала Южный океан из-за недостаточного консенсуса между ее членами.

В то время как другие океаны получают свои названия от близлежащих континентов, Южный океан стоит отдельно благодаря уникальному течению Западных ветров или Антарктическому циркумполярному течению (АЦТ). Она, протекая с запада на восток, предположительно возникла примерно 34 миллиона лет назад.

Огибая Антарктиду примерно до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша, АЦТ уносит воду из Атлантического, Тихого и Индийского океанов, способствуя глобальному переносу тепла.

Ветры в этом регионе способствуют невероятному явлению, известному как апвелинг (подъем глубинных вод в верхние слои океана). Здесь холодная, богатая питательными веществами вода поднимается на поверхность, поглощая углерод из атмосферы, прежде чем снова опуститься вниз. Недавнее исследование NASA, проведенное в 2021 году, показало, что Южный океан является одним из самых больших поглотителей углерода на Земле.

Фрэнк Нитче (Frank Nitsche), опытный морской исследователь из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета, назвал Южный океан "большим звеном", соединяющим другие океаны. Говоря об официальном признании Южного океана Национальным географическим обществом, Нитче выразил недоумение о том, что раньше океан не получал официального признания.

Хотя ученые, специализирующиеся на изучении конкретных океанов, признают их существование, официальное присвоение названия океана имеет важное значение. Ренелис Перез исследовательница океана из NOAA считает, что такое признание может помочь людям понять морские проблемы, характерные для их региона.

Перез объясняет: "Хотя мы часто думаем об океане как о глобальной сущности, рассмотрение различных регионов и обсуждение региональных проблем может быть особенно полезным. Понимание грандиозных вызовов, с которыми сталкиваются мировые океаны, может быть сложным для людей, прежде всего сосредоточенных на том, что находится в их непосредственном окружении".

Ранее Фокус писал о мужчине, который пробыл в грозовых облаках ужасные 40 мин и сумел выжить.

А также мы рассказывали о прадеде всего живого. Ученые назвали самый старый, самый большой и самый глубокий океан на Земле.