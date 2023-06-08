Ще один океан на мапі: нарешті розгадано, скільки океанів насправді є на Землі

Вчені розкрили таємниці Південного океану, нещодавно визнаного океанічного утворення, що оточує Антарктиду. Його унікальні характеристики, такі як Антарктична циркумполярна течія та життєво важлива роль у регулюванні глобального клімату, можуть принести неочікувані зміни.

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Вода покриває понад 70% поверхні Землі, причому приголомшливі 96,5% цієї кількості знаходиться в безкрайніх просторах океану. Однак точна кількість океанів, що омивають нашу планету, залишається предметом суперечок серед експертів, пише Live Science.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), технічно існує єдиний Світовий океан, оскільки всі морські середовища так чи інакше пов'язані між собою. А проте, виділяють також чотири океанічні басейни, класифіковані за географічним розташуванням: Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий океани.

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У 2021 році Національне географічне товариство додало ще один рівень складності до цієї тривалої дискусії, ввівши в обговорення п'ятий океан. Цей нещодавно визнаний водний об'єкт, відомий як Південний океан, охоплює холодні води Антарктики.

Отже, наша планета може похвалитися одним океаном, чотирма океанами чи п'ятьма океанами? Відповідь залежить від того, кого ви запитаєте.

Океани — це найбільші водойми на Землі, хоча загальноприйнятого визначення цих водних просторів ще не існує. Міжнародна гідрографічна організація, що складається з 98 держав-членів, відповідальних за визначення меж океанів, офіційно не визнала Південний океан через недостатній консенсус між її членами.

У той час, як інші океани отримують свої назви від прилеглих континентів, Південний океан стоїть окремо завдяки унікальній течії Західних вітрів або Антарктичній циркумполярній течії (АЦТ). Вона, протікаючи із заходу на схід, ймовірно, виникла приблизно 34 мільйони років тому.

Огинаючи Антарктиду приблизно до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка та моря Скоша, АЦТ забирає воду з Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, сприяючи глобальному перенесенню тепла.

Вітри в цьому регіоні сприяють неймовірному явищу, відомому як апвелінг (підйом глибинних вод у верхні шари океану). Тут холодна, багата на поживні речовини вода піднімається на поверхню, поглинаючи вуглець з атмосфери, перш ніж знову опуститися вниз. Нещодавнє дослідження NASA, проведене у 2021 році, показало, що Південний океан є одним із найбільших поглиначів вуглецю на Землі.

Френк Нітче (Frank Nitsche), досвідчений морський дослідник з Обсерваторії Землі Ламонт-Доерті Колумбійського університету, назвав Південний океан "великою ланкою", що з'єднує інші океани. Говорячи про офіційне визнання Південного океану Національним географічним товариством, Нітче висловив здивування з приводу того, що раніше океан не отримував офіційного визнання.

Хоча вчені, які спеціалізуються на вивченні конкретних океанів, вже визнають їхнє існування, офіційне присвоєння назви океану має важливе значення. Ренеліс Перез дослідниця океану з NOAA, вважає, що таке визнання може допомогти людям зрозуміти морські проблеми, характерні для їхнього регіону.

Перез пояснює: "Хоча ми часто думаємо про океан як про глобальну сутність, розгляд різних регіонів і обговорення регіональних проблем може бути особливо корисним. Розуміння грандіозних викликів, з якими стикаються світові океани, може бути складним для людей, які насамперед зосереджені на тому, що знаходиться в їхньому безпосередньому оточенні".

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А також ми розповідали про прадідуся всього живого. Вчені назвали найстаріший, найбільший і найглибший океан на Землі.