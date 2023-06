У саме серце хаосу: чоловік пробув у грозових хмарах жахливі 40 хв і зумів вижити

Всупереч поширеній думці, пройти крізь хмари пішки — неможлива справа. Якщо хтось спробує це зробити, він неминуче провалиться наскрізь, лише відчувши легку вогкість.

Купчасто-дощові хмари панують як антагоністи небесного царства. Ці грізні утворення, що характеризуються високими стовпами турбулентних хмарних шарів, володіють унікальною здатністю генерувати грім, блискавки та град. Візуально вони втілюють свою зловісну природу. У той час як більшість хмар не піднімаються понад 2 000 метрів, купчасто-дощові хмари піднімаються до приголомшливих 20 000 метрів, утворюючи величезну структуру, схожу на ковадло, пише IFLScience.

Історія підполковника Вільяма Ренкіна — чудове і водночас жахливе свідчення того, що відбувається, коли потрапляєш у хмару. Серед небагатьох людей, які потрапили в грозову хмару і вижили, щоб розповісти про цей досвід, розповідь Ренкіна є яскравим прикладом надзвичайних наслідків, з якими можна зіткнутися за таких обставин.

26 липня 1959 року підполковник Вільям Ренкін разом зі своїм другим пілотом Гербертом Ноланом вирушили в політ на своїх літаках F-8 Crusader до Південної Кароліни. Під час польоту вони помітили, що попереду насуваються грізні грозові хмари. Чоловіки завбачливо піднялися вище від своїх пікових значень, досягнувши висоти приблизно 14 300 метрів, щоб забезпечити собі запас міцності.

Однак, піднімаючись над буревієм, літак Ренкіна несподівано зазнав загадкової несправності, що призвела до відмови двигуна. Не маючи скафандра, Ренкін побоювався, що його катапультують у середовище з пронизливою температурою -50°C (-58°F) і нестачею кисню, що робить повітря непридатним для дихання.

А проте о 18:00 він не мав іншого виходу. Набравшись мужності, Ренкін активував механізм катапультування на висоті 14 300 метрів, ненароком втративши водночас рукавичку, і приготувався до жахливих умов, які чекали на нього за бортом.

В одну мить його очі та вуха почали кровоточити, оскільки різка декомпресія всередині захищеної капсули піддалася зовнішньому тиску, що призвело до роздуття живота. В умовах низьких температур обмороження охопило його оголену руку, посиливши і без того небезпечні для життя проблеми.

Поглинутий купчасто-дощовою хмарою, Ренкін не мав нічого, окрім аварійного кисню і парашута, непристосованого для бурхливого центру грози. Він утримався від негайного розкриття парашута, розуміючи, що це могло б призвести до фатальних наслідків.

Замість цього він скористався барометром, який автоматично випустив парашут, як тільки його висота знизилася приблизно до 3,048 метрів, молячись, щоб він вирвався з лап грози, перш ніж задихнутися або замерзнути на смерть.

У межах шторму Ренкін зіткнувся з, здавалося б, нескінченним періодом хаосу, підпорядкованим бурхливим вихровим потокам, які породжують такі екстремальні погодні явища. Внутрішня робота цих небезпечних грозових хмар залишається оповитою науковою невизначеністю, але висхідні потоки палючого повітря виявилися достатньо потужними, щоб підкидати його, в той час як руйнівні град і блискавки загрожували передчасно завершити його існування.

Нарешті, його парашут розкрився, і Ренкін вирішив, що спустився на висоту 3 048 метрів, але реальність значно відрізнялася. Через коливання внутрішнього тиску передчасно спрацював барометр, внаслідок чого Ренкіна підняло в небо, а висхідний потік захопив його парашут. Він неодноразово переживав дезорієнтуючий підйом і спуск, ухиляючись від небезпечних уламків льоду, затримуючи дихання в повітрі, настільки насиченому вологою, що потонути здавалося неминучим.

На щастя, шторм врешті-решт відпустив свого бранця, і Ренкін почав спуск, аж поки зіткнення з деревом раптово не зупинило його падіння, і він вдарився головою об стовбур. Поглянувши на годинник, він побачив час — 6:40 вечора, що означало, що він провів приблизно 40 хвилин у лещатах хмари.

Ренкіну вдалося отримати медичну допомогу від обмороження, декомпресійних травм і незначних поранень. Примітно, що він вийшов з цього надзвичайного випробування відносно неушкодженим.

Майже через п'ять десятиліть, у 2009 році, Ренкін помер у віці 88 років. Після аварії він повернувся на військову службу і описав свій досвід у книзі "Людина, яка осідлала грім" ("The Man Who Rode the Thunder"). Донині він залишається однією з двох людей, які кинули виклик обставинам і вижили після такого неймовірного подвигу, що є свідченням поєднання чистого везіння і мудрого рішення не розкривати парашут під час польоту крізь грозовий фронт.

