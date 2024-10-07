Під час тропічних гроз помітили щось радіоактивне: що знайшли вчені

Незвичайне явище вдалося виявити за допомогою літака-шпигуна компанії Lockheed Martin.

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Модернізований розвідувальний літак NASA виявив під час шторму в тропіках незвичайне явище, пише BGR.

Нове дослідження говорить про те, що шторми в тропіках буквально усіяні гамма-променями середньої тривалості. Це може повністю змінити наше уявлення про процес, що породжує блискавки.

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Учені вважають, що блискавки під час тропічних штормів можуть бути спричинені тривалими гамма-випромінюваннями, які пронизують частини атмосфери впродовж усього шторму.

Свіже дослідження значною мірою засноване на виявленні нового явища, яке називається мерехтливими гамма-спалахами (FGF). Вчені мають намір докладніше вивчити це явище, щоб краще зрозуміти, як утворюються блискавки, а також бурі загалом. Можливо, у майбутньому людство зможе навіть контролювати блискавки.

FGF є слабшою версією гамма-спалахів, які можна спостерігати в космосі. Гамма-спалахи настільки слабкі, що їх неможливо виявити, не наблизившись до грозової хмари.

Саме тому команда науковців використала літак-шпигун, щоб піднятися над грозовими хмарами в тропіках. Йдеться про модифікацію літака U-2 компанії Lockheed Martin.

За словами дослідників, їм, можливо, вдалося виявити відсутню ланку між блискавками та тропічними штормами.

Розуміння того, як утворюється блискавка і навіть чому вона утворюється, вчені сподіваються, відповісти на безліч запитань, наприклад, як виверження вулкана викликає потужну грозу.

Зазначається, що один виявлений тип спалаху був дуже коротким, менше тисячної частки секунди. Другий тип гамма-спалаху з'являвся з послідовністю з приблизно 10 окремих сплесків, що повторюються протягом десятої частки секунди.

"Дві нові форми гамма-випромінювання є найцікавішими. Мабуть, вони не викликані самою блискавкою. Вони виникають спонтанно, поки що з незрозумілих причин. У даних ми знайшли натяки на те, що ці спалахи пов'язані з процесами, які викликають блискавки, що досі залишається загадкою для науки", — пишуть автори дослідження.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому блискавка така небезпечна. За словами вчених, заряд блискавки настільки сильний, що досягає температури в 30 000°C.