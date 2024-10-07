Во время тропических гроз заметили нечто радиоактивное: что нашли ученые

Необычное явление удалось обнаружить с помощью самолета-шпиона компании Lockheed Martin.

Related video

Модернизированный разведывательный самолет NASA обнаружил во время шторма в тропиках необычное явление, пишет BGR.

Новое исследование говорит о том, что штормы в тропиках буквально усеяны гамма-лучами средней длительности. Это может полностью изменить наше представление о процессе, порождающем молнии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что молнии во время тропических штормов могут быть вызваны длительными гамма-излучениями, которые пронизывают части атмосферы на протяжении всего шторма.

Свежее исследования в значительной степени основано на обнаружении нового явления, которое называется мерцающими гамма-вспышками (FGF). Ученые намерены подробнее изучить это явление, чтобы лучше понять, как образуются молнии, а также бури в целом. Возможно, в будущем человечество сможет даже контролировать молнии.

FGF являются более слабой версией гамма-всплесков, которые можно наблюдать в космосе. Гамма-вспышки настолько слабы, что к их невозможно обнаружить, не приблизившись к грозовому облаку.

Именно поэтому команда ученых использовала самолет-шпион, чтобы подняться над грозовыми облаками в тропиках. Речь идет о модификации самолета U-2 компании Lockheed Martin.

По словам исследователей, им возможно, удалось обнаружить недостающее звено между молниями и тропическими штормами.

Понимание того, как образуется молния и даже почему она образуется, ученые надеются, ответить на множество вопросов, например, как извержение вулкана вызывает мощную грозу.

Отмечается, что один обнаруженный тип вспышки был очень коротким, менее тысячной доли секунды. Второй тип гамма-вспышки появлялся с последовательностью из примерно 10 отдельных всплесков, повторяющихся в течение десятой доли секунды.

"Две новые формы гамма-излучения являются наиболее интересными. Видимо, они не вызваны самой молнией. Они возникают спонтанно, пока по неясным причинам. В данных мы нашли намеки на то, что эти вспышки связаны с процессами, которые вызывают молнии, что до сих пор остается загадкой для науки", — пишут авторы исследования.

Напомним, ученые объяснили, почему молния так опасна. По словам ученых, заряд молнии настолько силен, что достигает температуры в 30 000°C.