В пять раз горячее Солнца: почему молния так опасна

По словам ученых, заряд молнии настолько силен, что достигает температуры в 30 000°C.

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Молния — одно из самых зрелищных природных явлений, а также необычайно опасное. Такая впечатляющая мощь кроется в природе возникновения самой молнии, пишет Science Focus.

Для того, чтобы разобраться, почему молнии обладают такой мощью, нужно понять, что ее вызывает.

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Дело в том, что внутри грозового или кучево-дождевого облака кристаллы льда сталкиваются друг с другом. Данный процесс приводит к тому, что нижняя часть облака образует отрицательный заряд.

В это же время верхняя часть облака и поверхности земли имеют положительный заряд. В итоге отрицательные и положительные заряды накапливаются настолько, что высвобождается огромная электрическая искра — молния, которая бьет либо в другие облака, либо в землю.

Заряд молнии настолько силен, что имеет температуру 30 000°C. Такой показатель в 5 раз превышает температуру на поверхности Солнца. Поэтому молния опасна не только из-за удара током, она буквально может испепелить человека.

Но как узнать, что молния вот-вот ударит? Ученые говорят, что когда в воздухе накапливается электрический заряд, волосы человека, даже если они длинные, наэлектризуются и поднимутся вверх.

Также эксперты советуют тем, кого гроза застала на открытом пространства, присесть на корточки, положить руки на колени и держать голову между ними.

Не рекомендуется искать убежища под деревьями, так как именно они чаще всего подвергаются ударам молнии на открытом пространстве. Кроме этого, после удара молний, деревья часто загораются и падают на землю.

Самый безопасный вариант — следить за прогнозами погоды, чтобы опасные природные явления не застали врасплох. Но если гроза все же настигла вас, эксперты советуют искать убежища в зданиях или автомобиле, убедившись в том, что все окна в авто закрыты.

Отмечается, что пока самая мощная молниевая активность была зафиксирована 15 января 2022 года, которая произошла во время извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Тогда ученые зафиксировали более 2600 вспышек в минуту. Во время этого же события была зарегистрирована самая высотная оптическая молния на высоте 20–30 км.

Так называемая грязная гроза часто наблюдается во время извержения вулканов. Молнии образуются из-за столкновения отрицательно заряженных частиц золы и положительно заряженных вулканических газов, которые поднимаются в небо со столбами пепла. Чем меньше размер частиц золы, тем больше образуется вспышек.

Напомним, молния может бить дважды в одно место. Два региона на Земле, которые находятся на разных континентах, подвергаются чаще всего повторным ударам молний.