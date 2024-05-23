У п'ять разів гарячіше за Сонце: чому блискавка така небезпечна

За словами вчених, заряд блискавки настільки сильний, що досягає температури в 30 000°C.

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Блискавка — одне з найбільш видовищних природних явищ, а також надзвичайно небезпечне. Така приголомшлива міць криється в природі виникнення самої блискавки, пише Science Focus.

Для того, щоб розібратися, чому блискавки мають таку міць, потрібно зрозуміти, що її викликає.

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Річ у тім, що всередині грозової або купчасто-дощової хмари кристали льоду стикаються один з одним. Цей процес призводить до того, що нижня частина хмари утворює негативний заряд.

У цей самий час верхня частина хмари та поверхні землі мають позитивний заряд. У підсумку негативні та позитивні заряди накопичуються настільки, що вивільняється величезна електрична іскра — блискавка, яка б'є або в інші хмари, або в землю.

Заряд блискавки настільки сильний, що має температуру 30 000°C. Такий показник у 5 разів перевищує температуру на поверхні Сонця. Тому блискавка небезпечна не тільки через удар струмом, вона буквально може спопелити людину.

Але як дізнатися, що блискавка ось-ось вдарить? Учені кажуть, що коли в повітрі накопичується електричний заряд, волосся людини, навіть якщо воно довге, наелектризується і підніметься вгору.

Також експерти радять тим, кого гроза застала на відкритому просторі, присісти навпочіпки, покласти руки на коліна і тримати голову між ними.

Не рекомендується шукати притулку під деревами, оскільки саме вони найчастіше піддаються ударам блискавки на відкритому просторі. Крім цього, після удару блискавок, дерева часто загоряються і падають на землю.

Найбезпечніший варіант — стежити за прогнозами погоди, щоб небезпечні природні явища не застали зненацька. Але якщо гроза все ж таки наздогнала вас, експерти радять шукати сховища в будівлях або автомобілі, переконавшись у тому, що всі вікна в авто зачинені.

Зазначається, що наразі найпотужніша блискавична активність була зафіксована 15 січня 2022 року, яка сталася під час виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Тоді вчені зафіксували понад 2600 спалахів за хвилину. Під час цієї ж події було зареєстровано найвищу оптичну блискавку на висоті 20-30 км.

Так звана брудна гроза часто спостерігається під час виверження вулканів. Блискавки утворюються через зіткнення негативно заряджених частинок золи та позитивно заряджених вулканічних газів, які піднімаються в небо зі стовпами попелу. Що менший розмір частинок золи, то більше утворюється спалахів.

Нагадаємо, блискавка може бити двічі в одне місце. Два регіони на Землі, які розташовані на різних континентах, піддаються найчастіше повторним ударам блискавок.