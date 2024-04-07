Блискавка може бити двічі в одне місце: з'ясувалося, де це відбувається найчастіше

Два регіони на Землі, які розташовані на різних континентах, піддаються найчастіше повторним ударам блискавок.

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Незважаючи на наявне припущення про те, що блискавки двічі не б'ють в одне й те саме місце, насправді це не так. Щосекунди в усьому світі реєструють 44 удари блискавок і було б дивно, якби ці електричні розряди з неба потрапляли щоразу в різні місця. Але в деяких регіонах планети це відбувається частіше і автори нового дослідження, опублікованого в журналі JGR Atmospheres, з'ясували де саме, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, вони розвінчують давній міф про те, що блискавка не може вдарити двічі в одне й те саме місце, водночас у деяких місцях на Землі, це відбувається більше ніж двічі, і це трапляється щороку.

Учені провели аналіз даних із реєстрацією блискавок із 2012 до 2020 року і виявили два регіони на Землі, де блискавки б'ють дуже часто і багато разів в одне й те саме місце. Цими регіонами виявилися Каталонія на північному сході Іспанії та Барранкабермеха на півночі Колумбії (Південна Америка). Вчені дійшли висновку, що висока активність блискавок, що повторюються, пов'язана з тим, що в цих регіонах розташовані високі гори і високі споруди.

Як показав аналіз, у Каталонії на території розміром 285 на 340 км було зафіксовано 5 млн ударів блискавок, а в Барранкабермеха на території розміром 93 на 97 км — 70 млн ударів блискавок. І в обох регіонах блискавки частіше, ніж в інших місцях потрапляли в одне й те саме місце.

З'ясувалося, що в Каталонії блискавки часто потрапляють у високі будівлі та в гірські вершини в Піренеях, які розташовані на висоті від тисячі до трьох тисяч метрів над рівнем моря. Але на висоті 2400 м було виявлено одразу 148 блискавок, які били кілька разів в одні й ті самі місця. У регіоні Барранкабермеха блискавки найчастіше били багато разів в одну й ту саму точку на висоті лише 175 метрів над рівнем моря, але там розташована місцевість із крутими схилами, на яких розташовані високі будівлі.

Вчені вважають, що місцевості з крутими схилами частіше схильні до повторних ударів блискавок, ніж рівні поверхні.

Як уже писав Фокус, завдяки дослідженню зразків льоду з Антарктиди вчені виявили моторошну правду про колонізацію Америки європейцями. Вони знайшли докази того, що початок колонізації в XV столітті призвів до 56 мільйонів смертей.

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