Молния может бить дважды в одно место: выяснилось, где это происходит чаще всего

Два региона на Земле, которые находятся на разных континентах, подвергаются чаще всего повторным ударам молний.

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Несмотря на существующее предположение о том, что молнии два раза не бьют в одно и то же место, на самом деле это не так. Каждую секунду во всем мире регистрируют 44 удара молний и было бы странно, если бы эти электрические разряды с неба попадали каждый раз в разные места. Но в некоторых регионах планеты это происходит чаще и авторы нового исследования, опубликованного в журнале JGR Atmospheres, выяснили где именно, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, они развенчивают давний миф о том, что молния не может ударить дважды в одно и то же место, при этом в некоторых местах на Земле, это происходит более двух раз и это случается каждый год.

Ученые провели анализ данных с регистрацией молний с 2012 по 2020 год и обнаружили два региона на Земле, где молнии бью очень часто и много раз в одно и то же место. Этими регионами оказались Каталония на севеверо-востоке Испании и Барранкабермеха на севере Колумбии (Южная Америка). Ученые пришли к выводу, что высокая активность повторяющихся молний связана с тем, что в этих регионах находятся высокие горы и высокие сооружения.

Как показал анализ, в Каталонии на территории размером 285 на 340 км было зафиксировано 5 млн ударов молний, а в Барранкабермеха на территории размером 93 на 97 км – 70 млн ударов молний. И в обоих регионах молнии чаще, чем в других местах попадали в одно и то же место.

Выяснилось, что в Каталонии молнии часто попадают в высокие здания и в горные вершины в Пиренеях, которые находятся на высоте от тысячи до трех тысяч метров над уровнем моря. Но на высоте 2400 м было обнаружено сразу 148 молний, которые били несколько раз в одни и те же места. В регионе Барранкабермеха молнии чаще всего били много раз в одну и ту же точку на высоте всего 175 метров над уровнем моря, но там находится местность с крутыми склонами, на которых находятся высокие здания.

Ученые считают, что местности с крутыми склонами чаще подвержены повторным ударам молний, чем ровные поверхности.

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