Сліпуче і смертельно небезпечне природне явище: як з'являється блискавка

Електричний заряд, який за секунду розколює небо навпіл і спрямовується в землю, насправді є результатом складних і цікавих процесів, що відбуваються всередині хмар під час грози.

Related video

Гроза — потужне природне явище, що зрошує землю розрядами електрики і висвітлює небо в темний час доби, для якого потрібні три ключові інгредієнти: нестабільна атмосфера, волога і тепле повітря, що піднімається і зазвичай утворюється внаслідок тривалого сонячного сяйва в теплий літній день. Цей процес починається, коли сонце нагріває землю, зігріваючи повітря над нею. Але за цим слідують цікаві процеси, які вкотре показують нам усю силу і винахідливість природи, пише BBC Science Focus.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Тепле і вологе повітря легше, ніж більш холодне і сухе, тому воно піднімається вгору. Піднімаючись, воно охолоджується, внаслідок чого водяна пара, що міститься в ньому, конденсується в крапельки води. Цей конденсат утворює хмари і виділяє тепло, яке, своєю чергою, підживлює рух повітря вгору, створюючи сильну висхідну течію. Унаслідок цього процесу утворюється купчасто-дощова хмара, яку легко впізнати за висотою (що досягає 10 км) і формою ковадла, характерною для зрілих грозових хмар.

У цей час усередині хмари водяна пара продовжує конденсуватися, а краплі води зливаються і ростуть. У більш високих і холодних частинах хмари також утворюються частинки льоду. Коли ці частинки стають досить важкими, вони випадають у вигляді дощу або граду. Падіння цих частинок створює низхідний потік холодного повітря, що призводить до сильного вітру біля землі та помітного зниження температури.

У внутрішній динаміці хмари беруть участь і електричні заряди. Саме зіткнення між кристалами льоду та краплями води збивають електрони, що призводить до утворення негативно заряджених частинок у її основі та позитивно заряджених частинок у її верхній частині. Такий поділ зарядів створює напругу, яка може призвести до виникнення внутрішньохмарної блискавки, що підтверджують різні дослідження. Швидке розширення повітря навколо цих розрядів блискавки викликає гуркіт грому. Таким чином, у результаті всіх цих взаємопов'язаних процесів ми можемо спостерігати сліпучу і красиву блискавку, що спрямовується з хмар у землю.

Розуміння процесів формування грози допомагає нам точніше передбачати погодні умови та готуватися до потенційних штормів і поганої погоди. Ці знання вкрай важливі для забезпечення безпеки та мінімізації ризиків для людей, пов'язаних із грозами.

Раніше Фокус писав про масштабні потопи в Греції, що прийшли відразу після лісових пожеж. Дороги і будинки в центральній Греції затоплені після шторму "Даніель", що завалилася. Влада повідомила про перші жертви.

Також Фокус писав про те, що в КНДР поруч із військовим полігоном сталося 2 землетруси на глибині 5 кілометрів. Відомо, що перший землетрус стався о 3 годині ночі, а другий — майже о 8 ранку. Обидва катаклізми були невеликої сили. Інформації про будь-які руйнування поки що немає.