Кулі, що світяться в повітрі: вчені намагаються пояснити найдивніше світлове шоу природи (відео)

Наука поки що не може до кінця розібратися в природі кульової блискавки. Дехто продовжує стверджувати, що це ілюзія.

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Кульова блискавка являє собою сферичний об'єкт, що світиться, розміри якого можуть варіюватися, як правило, від декількох сантиметрів до декількох метрів у діаметрі. Такі яскраві кулі в повітрі бачать під час або після сильних гроз, пише Discover.

Кульова блискавка, на відміну від звичайної, триває набагато довше і може проіснувати впродовж кількох секунд, що робить явище ще більш загадковим. Це природне явище описувалося людьми протягом століть, найраніша згадка датується XII століттям. Але попри сотні випадків спостережень за кульовою блискавкою, вчені поки не можуть зрозуміти природу цього явища. Деякі й зовсім запевняють, що це всього лише оптична ілюзія.

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Однією з причин такого скептицизму є відсутність надійних доказів. Проблема полягає в тому, що кульова блискавка з'являється вкрай рідко, що ускладнює її вивчення в контрольованому середовищі.

Але досягнення в галузі технологій останніх років дозволили пролити світло на загадкове явище. Так, китайські вчені змогли зняти на відео кульову блискавку під час грози, надавши наукову документацію явища.

Також вийшло створити схожий на кульову блискавку ефект у рамках лабораторних експериментів. Вони не повністю змогли відтворити кульову блискавку, але підтвердили, що це фізичне явище, а не ілюзія.

Причини появи кульової блискавки також залишаються туманними. Згідно з однією з гіпотез, кульова блискавка з'являється, коли удар звичайної блискавки іонізує в повітрі частинки атмосферних газів або водяної пари, створюючи згусток іонізованої плазми. Її світіння можна побачити на відстані.

Інша гіпотеза говорить про те, що кульова блискавка може з'являтися через випаровування матеріалів, які знаходяться на поверхні землі, під час удару блискавки. Випаровані наночастинки, притягнуті електричними зарядами, утворюють кулю плазми, що світиться. Оскільки вони досить повільно окислюються в повітрі, куля випускає світло і тепло.

Згідно з більшістю звітів, кульова блискавка нешкідлива, хоча й може завдавати травм. Деякі свідки повідомляли про незначні опіки або удари струмом після безпосереднього контакту з кульовою блискавкою. Інші звіти свідчили про пожежі, які починалися через це природне явище.

Але такі інциденти вкрай рідкісні, тому небезпека кульової блискавки залишається мінімальною.

Нагадаємо, куди найчастіше вдаряє смертельна блискавка. Дослідники змогли назвати найнебезпечніші місця під час грози, куди найчастіше вдаряє блискавка.