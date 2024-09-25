Светящиеся шары в воздухе: ученые пытаются объяснить самое странное световое шоу природы (видео)

Наука пока не может до конца разобраться в природе шаровой молнии. Некоторые продолжают утверждать, что это иллюзия.

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Шаровая молния представляет собой светящийся сферический объект, размеры которого могут варьироваться, как правило, от нескольких сантиметров до нескольких метров в диаметре. Такие яркие шары в воздухе видят во время или после сильных гроз, пишет Discover.

Шаровая молния, в отличие от обычной, длиться намного дольше и может просуществовать в течение нескольких секунд, что делает явление еще более загадочным. Это природное явление описывалось людьми на протяжении столетий, самое раннее упоминание датируется XII веком. Но несмотря на сотни случаев наблюдений за шаровой молнией, ученые пока не могут понять природу этого явления. Некоторые и вовсе уверяют, что это всего лишь оптическая иллюзия.

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Одной из причин такого скептицизма является в отсутствии надежных доказательств. Проблема заключается в том, что шаровая молния появляется крайне редко, что затрудняет ее изучение в контролируемой среде.

Но достижения в области технологий последних лет позволили пролить свет на загадочное явление. Так, китайские ученые смогли заснять на видео шаровую молнию во время грозы, предоставив научную документацию явления.

Также получилось создать похожий на шаровую молнию эффект в рамках лабораторных экспериментов. Они не полностью смогли воспроизвести шаровую молнию, но подтвердили, что это физическое явление, а не иллюзия.

Причины появления шаровой молнии также остаются туманными. Согласно одной из гипотез, шаровая молния появляется, когда удар обычной молнии ионизирует в воздухе частицы атмосферных газов или водяного пара, создавая сгусток ионизированной плазмы. Ее свечение можно увидеть на расстоянии.

Другая гипотеза говорит о том, что шаровая молния может появляться из-за испарения материалов, которые находятся на поверхности земли, во время удара молнии. Испарившиеся наночастицы, притягиваемые электрическими зарядами, образуют светящийся шар плазмы. Так как они достаточно медленно окисляются в воздухе, шар испускает свет и тепло.

Согласно большинству отчетов, шаровая молния безвредна, хотя и может наносить травмы. Некоторые свидетели сообщали о незначительных ожогах или ударах током после непосредственного контакта с шаровой молнией. Другие отчеты свидетельствовали о пожарах, которые начинались из-за этого природного явления.

Но такие инциденты крайне редкие, поэтому опасность шаровой молнии остается минимальной.

Напомним, куда чаще всего ударяет смертельная молния. Исследователи смогли назвать самые небезопасные места во время грозы, куда чаще всего ударяет молния.