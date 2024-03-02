Самое опасное место на Земле: куда чаще всего ударяет смертельная молния (фото)

Исследователи смогли назвать самые небезопасные места во время грозы, куда чаще всего ударяет молния.

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Молнии сверкают во время гроз не менее 60 раз в секунду по всей планете, а порой их можно встретить даже возле Северного полюса. Каждая гигантская искра электричества проходит через атмосферу со скоростью более 320 000 км/час, при этом она горячее поверхности Солнца и производит в тысячи раз больше электроэнергии, чем розетка, от которой мы заряжаем свои гаджеты. Все это вместе делает молнии чрезвычайно опасными, пишет Science Alert.

Ежегодно во всем мире молнии ранят и убивают около 250 000 человек, чаще всего это происходит в развитых странах, где многие люди работают на улице, не имея укрытия во время грозы. Статистика показывает, что в США в период с 2003 по 2023 годы в среднем около 28 человек ежегодно погибали от ударов молнии.

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Тем не менее оценки ударов молний в США сильно разнятся: от 15 миллионов в год, как утверждает ряд метеорологов с 1990-х годов, до 40 миллионов в год, как свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. Увы, вся эта неразбериха усложняет усилия по обеспечению защиты от ударов смертельной молнии.

В новом исследовании метеоролог из Университета Висконсин-Мэдисон Крис Вагаски с коллегами использовали данные национальной сети обнаружения молний в США за последние 6 лет. Команда считает, что эти данные в последние годы стали достаточно точными, чтобы улучшить прогнозы, предотвратить ущерб и составить карту самых опасных мест, куда ударяют смертельные молнии.

Что такое молния

Вспышка молнии представляет собой молнию от облака к земле, которая возникает в течение 1 секунды и в радиусе 9,6 километра. Каждое мерцание молнии представляет собой удар молнии и способен поразить одну или несколько точек удара по земле. При том в одном и том же канале может быть сразу несколько ударов.

При этом сама по себе молния представляет собой электрический разряд, пытающийся рассеять электричество в облаке, а потому, если накопилось большое количество электричества, может возникнуть много молний.

Данные Национальной сети обнаружения молний за 6 лет свидетельствуют, что в среднем ежегодно в США происходит 23,4 миллиона вспышек, 55,5 миллиона ударов и 36,8 миллиона точек ударов по земле.

Частота ударов молний в год, в среднем за шесть лет, показывает наибольшую активность на побережье Мексиканского залива Фото: Chris Vagasky

Куда чаще всего ударяет молния

Основными ингредиентами грозы являются теплый и влажный воздух у земли, более прохладный и сухой воздух над ним и способ поднять теплый влажный воздух. Фактически, везде, где присутствуют эти ингредиенты может возникнуть молния.

Статистика свидетельствует о том, что чаще всего это происходит вблизи побережья Мексиканского залива, где большую часть летних дней морской бриз способствует возникновению гроз. По словам Вагаски, самой горячей точкой для ударов молний от облаков к земле является Флорида — только в одном из районов Флориды в 2023 году произошло 120 000 ударов молнии.

В то же время Центральная и южная части США не так подвержены молниям, однако там, как правило, происходит больше гроз и ударов молний, чем на севере и западе страны. В то же время данные свидетельствуют о том, что молния на западе США может быть особенно разрушительной и стать причиной лесного пожара. Между тем, прохладные воды Тихого океана, как правило, приводят к небольшому количеству гроз вдоль западного побережья.

Среднее количество точек удара молнии из облака в землю за одну вспышку в Соединенных Штатах в период с 2017 по 2022 год Фото: Chris Vagasky

Как считают молнии

Чтобы подсчитать, сколько молний падает на землю и где это происходит, ученым необходимо уметь их обнаруживать. Например, Национальная сеть обнаружения молний использует стратегически расположенные антенны для прослушивания радиоволн, создаваемых молнией — технологии развились настолько, что ученые теперь могут обнаружить по меньшей мере 97% молний.

Однако количество ударов молний варьируется из года в год в зависимости от преобладающих погодных условий в весенние и летние месяцы, когда молнии становятся наиболее частыми. Вагаски отмечает, несмотря на то, что ученые научились обнаруживать молнии, они все еще остаются чрезвычайно непредсказуемыми, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понимать их природу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели уникальные кадры обратного движения молнии: на скорости 40 000 кадров в секунду.