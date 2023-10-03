Невероятный заряд энергии. Ученые рассказали, что делает молнию "суперболт" такой мощной (фото)

Подобные скачки напряжения настолько же редки, насколько и мощны, и теперь исследователи знают, что наделяет их такой силой.

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Подобные удары молний составляют лишь менее 1% — фактически они настолько же редки, насколько и мощны. Теперь новое исследование раскрывает больше подробностей о том, почему эти потрясающие скачки напряжения могут содержать в тысячу раз больше энергии, чем обычные удары, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые из Еврейского университета в Иерусалиме в Израиле и Вашингтонского университета проанализировали данные о глобальных ударах молнии, произошедших в период с 2010 по 2018 годы. Для этого они использовали радиодатчики Всемирной сети определения местоположения молний.

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Основной вывод заключается в том, что чем ближе зона электрического заряда грозового облака к поверхности земли или океана, тем выше вероятность появления суперболтов. Фактически эта зона зарядки представляет собой верхнюю часть облака, где происходит электрификация.

Команда также отмечает, что их выводы согласуются с предыдущими исследованиями, которые определили северо-восточную часть Атлантического океана, Средиземного моря и плато Альтиплано, пересекающее Перу и Боливию, как места, где чаще всего фиксировались сверхмощные молнии. Все эти регионы имеют короткие расстояния между зарядными зонами и холодным океаном или высокогорными поверхностями.

Ученые нанесли на карту удары молний по всему миру Фото: Journal of Geophysical Research Atmospheres

По словам соавтора исследования, физика Афихая Эфраима, это объясняется тем, что в зоне зарядки генерируется температура выше 0°C: холодный воздух над океаном приближает уровень температуры к нолю, а более высокие горы заставляют воздух подниматься, что охлаждает его.

По сути, идея ученых заключается в том, что более короткое расстояние влечет меньшее электрическое сопротивление, а следовательно, более высокий ток и более интенсивные разряды молний. Эфраим подчеркивает, корреляция, которую они наблюдали с коллегами, была более четкой и значительной, а потому было весьма интересно наблюдать, что она происходит именно в этих регионах.

В ходе исследования команда также нанесла на карту множество данных о силе молнии, высоту поверхности земли и воды, высоту зоны зарядки, температуры на разных уровнях облачных образований и концентрации аэрозолей в облаках.

Иллюстрация, показывающая свойства грозового облака Фото: Journal of Geophysical Research Atmospheres

Несмотря на то, что предыдущие исследования также рассматривали эти связи, никому ранее не удавалось составить столь глобальную картину. При этом, вопреки ранним исследованиям, ученые не обнаружили связи между супермолнией и смесью аэрозолей, например, пустынной пыли.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты смогут помочь определить место, куда может ударить сверхзаряженная молния. Однако существует еще одна проблема — изменение климата. В результате ученым еще предстоит выяснить, будет ли потепление Земли означать появление более или менее сверхмощных молний. Кроме того, на них могут повлиять изменения температуры и влажности. Но для этого потребуются дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели уникальные кадры обратного движения молнии.