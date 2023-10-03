Неймовірний заряд енергії. Учені розповіли, що робить блискавку "суперболт" такою потужною (фото)

Подібні стрибки напруги настільки ж рідкісні, наскільки й потужні, і тепер дослідники знають, що наділяє їх такою силою.

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Подібні удари блискавок становлять лише менше ніж 1% — фактично вони настільки ж рідкісні, наскільки й потужні. Тепер нове дослідження розкриває більше подробиць про те, чому ці приголомшливі стрибки напруги можуть містити в тисячу разів більше енергії, ніж звичайні удари, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені з Єврейського університету в Єрусалимі в Ізраїлі та Вашингтонського університету проаналізували дані про глобальні удари блискавки, які сталися в період з 2010 до 2018 року. Для цього вони використовували радіодатчики Всесвітньої мережі визначення місця розташування блискавок.

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Основний висновок полягає в тому, що чим ближче зона електричного заряду грозової хмари до поверхні землі або океану, тим вища ймовірність появи суперболтів. Фактично ця зона зарядки являє собою верхню частину хмари, де відбувається електрифікація.

Команда також зазначає, що їхні висновки узгоджуються з попередніми дослідженнями, які визначили північно-східну частину Атлантичного океану, Середземного моря та плато Альтіплано, що перетинає Перу та Болівію, як місця, де найчастіше фіксувалися надпотужні блискавки. Усі ці регіони мають короткі відстані між зарядними зонами та холодним океаном або високогірними поверхнями.

Учені нанесли на карту удари блискавок по всьому світу Фото: Journal of Geophysical Research Atmospheres

За словами співавтора дослідження, фізика Афіхая Ефраїма, це пояснюється тим, що в зоні заряджання генерується температура, вища за 0°C: холодне повітря над океаном наближає рівень температури до нуля, а вищі гори змушують повітря підійматися, що охолоджує його.

По суті, ідея вчених полягає в тому, що коротша відстань тягне за собою менший електричний опір, а отже, вищий струм і більш інтенсивні розряди блискавок. Ефраїм підкреслює, кореляція, яку вони спостерігали з колегами, була чіткішою і значнішою, а тому було вельми цікаво спостерігати, що вона відбувається саме в цих регіонах.

Під час дослідження команда також нанесла на карту безліч даних про силу блискавки, висоту поверхні землі та води, висоту зони зарядки, температури на різних рівнях хмарних утворень і концентрації аерозолів у хмарах.

Ілюстрація, що показує властивості грозової хмари Фото: Journal of Geophysical Research Atmospheres

Попри те, що попередні дослідження також розглядали ці зв'язки, нікому раніше не вдавалося скласти настільки глобальну картину. При цьому, всупереч раннім дослідженням, вчені не виявили зв'язку між суперблискавкою і сумішшю аерозолів, наприклад, пустельного пилу.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати зможуть допомогти визначити місце, куди може вдарити над заряджена блискавка. Однак існує ще одна проблема — зміна клімату. У результаті вченим ще належить з'ясувати, чи буде потепління Землі означати появу більш-менш надпотужних блискавок. Крім того, на них можуть вплинути зміни температури та вологості. Але для цього потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зафіксували унікальні кадри зворотного руху блискавки.