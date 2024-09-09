Искрящийся мир. Ученые обнаружили, что количество молний в грозу значительно увеличилось

Исследователи полагают, что молний будет становиться все больше по мере того, как люди загрязняют планету.

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Ученые больше не пугают климатическим кризисом, нависшим над планетой, они прямо заявляют — он уже здесь, в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Однако это не все последствия, есть и менее очевидные. Например, загрязнение воздуха, вызванное деятельностью человека, связывают с увеличением частоты молний во время грозы, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Университета Джеймса Мэдисона в Вирджинии изучила данные более чем 500 000 гроз в Вашингтоне и Канзас-Сити за 12 лет. Ученые обнаружили, что наличие большого количества мелких частиц в воздухе (аэрозолей) в целом связано с большим количеством ударов молний.

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Отметим, что связь между аэрозолями и молниями ранее изучалась учеными, однако они все еще пытаются получить надлежащую оценку из-за множества различных факторов, играющих важную роль в этом процессе.

По словам соавтора исследования, географа Мейса Бентли, загрязнение воздуха, по сути, действует как ядро облака. Оно попадает в облако через восходящий поток. Восходящий и нисходящий поток затем разделяют загрязняющие частицы, что разделяет электрические заряды в облаке и приводит к большему производству молний

В ходе исследования команда рассмотрела PM2.5 и PM10, размером до 2,5 и до 10 микрометров, в окружающей среде, сравнив их с грозовой активностью. Результаты показывают, что концентрация этих частиц оказывает большее влияние, чем их размер.

Больше частиц, как правило, означает больше молний, однако новые данные указывают на то, что наступает момент, когда слишком много частиц в воздухе фактически, по-видимому, уменьшает количество молний — возможно, из-за потери энергии внутри шторма. Ученые отмечают, что в этом сценарии есть множества факторов, играющих ключевую роль. Тем не менее, хотя описанные здесь связи сложны, они, по-видимому, одинаковы в обоих изученных городах.

По словам Бентли, их работа указывает на то, что независимо от географического расположения, городское загрязнение способно усиливать грозы и молнии. Ученые также обнаружили нечто удивительное: грозы чаще всего случаются по четвергам, причем в обоих исследованных городах. Понедельник был самым тихим днем ​​для гроз в Вашингтоне, округ Колумбия, а в Канзас-Сити это была пятница.

Также было замечено, что когда в атмосфере было больше всего энергии — под влиянием таких факторов, как температура и влажность — в это время уровень загрязнения воздуха оказывал наибольшее влияние на количество ударов молний. Авторы исследования отмечают, что их результаты дают понимание того, как колебания загрязнения воздуха могут продолжить изменять метеорологические закономерности. В дальнейшем ученые планируют рассмотреть взаимосвязь в других частях мира, а также изучат, как именно аэрозоли влияют на количество молний во время грозы.

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