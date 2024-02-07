Восемь ударов в секунду: над океанами бушует новый вид гроз, им лучше никогда не выходить на берег

Исследователи говорят, что такие грозы могут принести на суше масштабные разрушения.

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Спутниковые наблюдения зафиксировали чрезвычайно сильные грозы над Индийским океаном и Мексиканским заливом. Вспышки молний были настолько сильными, что ночное небо было постоянно светлым, пишет New Scientist.

Ученые пришли к выводу, что стали свидетелями нового типа грозы на Земле, во время которой наблюдаются самые сильные молнии из когда-либо зафиксированных.

Известно, что 80% молний возникает над сушей, где грозы считаются более сильными. Но с точки зрения плотности молний, то есть количества вспышек за один промежуток времени и в одном районе, самые мощные штормы происходят над океаном. Зачастую такие молнии наблюдаются над Мексиканским заливом и на востоке Южной Африки, говорит Майкл Петерсон из Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.

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К примеру, во время сильной грозы в Индийском океане в мае 1998 года молнии сверкали 8 раз в секунду. Они появлялись с такой высокой скоростью, что наблюдавшие за непогодой видели непрерывно освещенную грозовую тучу.

"Над океаном наблюдается такая высокая частота вспышек, что они просто затмевают все грозы на суше", — говорит Петерсон.

Некоторые грозовые фронты над сушей охватывают тысячи километров и состоят сразу из нескольких гроз, их называют мезомасштабные конвективные комплексы. Технически они имеют самую высокую частоту вспышек молний, поскольку каждая гроза в этом комплексе порождает молнию. Но вспышки океанских гроз происходят на гораздо меньшей территории, что делает их более интенсивными.

При таких высоких скоростях молний приборы не могут отличить одну вспышку от другой. Шторм в мае 1998 года был замечен потому, что наблюдавшим показалась рекордная 29-секундная вспышка. Но анализ данных показал, что на самом деле это была серия самых коротких последовательных вспышек.

Тимоти Логан из Техасского университета A&M говорит, что морские грозы могут нанести разрушительный ущерб, если доберутся до берега.

"В таком случае, если подобная гроза добирается до берега, его гарантированно затопит. Произойдут разрушительные события", — говорит Логан.

Петерсон собирается изучить то, как развиваются подобные грозы, с помощью геостационарных спутников и инструментов, размещенных на нефтяных вышках, кораблях или самолетах.

"Поскольку мы приближаемся к более теплой климатической ситуации, нам необходимо знать, станут ли эти экстремальные явления более заметными и частыми, потенциально приводя к дальнейшим катастрофам в будущем", — говорит он.

Напомним, новое исследование предполагает, что жизнь на нашей планете вовсе не прибыла из космоса, а зародилась на ней в результате удара молнии.