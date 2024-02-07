Жизнь на Земле зародилась не в космосе: она появилась в результате удара молнии

Новое исследование предполагает, что жизнь на нашей планете вовсе не прибыла из космоса, а зародилась на ней в результате удара молнии.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет, с каждым годом мы узнаем все больше о том, как она выглядела в начале своего пути и как развивалась, однако момент зарождения жизни на планете все еще остается загадкой. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что жизнь на Земле зародилась не в космосе, это произошло совсем иначе, пишет Daily Mail.

Команда из Университета Сорбонны в Париже пришла к выводу, что на самом деле жизнь зародилась внутри планеты — предполагается, что это произошло в момент, когда молния ударила в извержения древних вулканов на планете. Авторы исследования обнаружили, что молния, поразившая извержения вулканов на территории нынешней Турции, Перу и Италии. В результате этого процессы были выделены экстремальные уровни азота, которые и дали толчок возникновению самых ранних форм жизни.

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Известно, что азот необходим для поддержания жизни на Земле, а в сочетании с ударами молнии он вступает в реакцию с кислородом и производит оксид азота, который после высвобождается в почву, где способен создавать и поддерживать жизнь.

В ходе исследования ученые взяли пробы на трех древних вулканических объектах и обнаружили, что большое количество нитратов было атмосферными — элементы пришли не из вулкана, фактически их принесла в формацию молния.

По словам ведущего автора исследования Слимана Бекки, рассматривая все возможные теории, наиболее вероятной сегодня кажется именно "вулканическая молния". Эту теорию подкрепляет и то, что во время мощного извержения вулкана, как правило, возникает много молний. Вулканическая молния обычно возникает в начале извержения и появляется в двух местах:

вблизи земли в облаках пепла;

в шлейфе вулканического дыма на втором слое земной атмосферы (стратосфере).

Бекки с командой выбрали Перу, Турцию и вулканический остров у побережья Неаполя в Италии, так как эти регионы известны древними вулканическими отложения. После обнаружения большого количества нитратов в почве ученые провели ряд тестом и обнаружили, что они произошли из атмосферы Земли, а вовсе не из вулканов.

Отметим, что азот является наиболее распространенным элементом в атмосфере Земли и во Вселенной, и предыдущие исследования показали, что при правильных условиях молния может образовывать нитраты независимо от того, была ли она вызвана грозой или извержением вулкана. В то же время команда исключила грозовую молнию из "списка подозреваемых" из-за небольшого количества азота, который она производит.

Дополнительное исследование команды из Университетов Джонса Хопкинса и Карлова Университета в Чехии также показало, что вулканическая молния вызвала образование оксида азота, высвободившего в почву аминокислоты, которые и являются основой для создания древних микроорганизмов. По словам руководителя исследования Стивена Фрида, эти же аминокислоты сегодня наблюдаются у всех: от людей до бактерий и архей — то есть все они связаны единым древом жизни на Земле.

В данный момент существует множество теорий о том, как возникла жизнь на Земле. Однако ученые называют три основные из них:

жизнь возникла из основных газов и элементов ранних бассейнов и морей;

метеориты доставили жизнь на планету;

метеориты доставили лишь основные химические компоненты жизни, но не саму жизнь.

Позже ученые заявили, что наиболее вероятным сценарием стало объединение первой и третьей теории. Однако теперь ученые считают, что не само извержение вулкана создало жизнь, а скорее вулканическая молния, которая создала достаточное количество азота в атмосфере Земли.

Ранее Фокус писал о том, как появилась жизнь на Земле: ученые считают, что приблизились к ответу.