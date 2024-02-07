Життя на Землі зародилося не в космосі: воно з'явилося внаслідок удару блискавки

Нове дослідження припускає, що життя на нашій планеті зовсім не прибуло з космосу, а зародилося на ній унаслідок удару блискавки.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років, з кожним роком ми дізнаємося дедалі більше про те, який вигляд вона мала на початку свого шляху і як розвивалася, проте момент зародження життя на планеті все ще залишається загадкою. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що життя на Землі зародилося не в космосі, це сталося зовсім інакше, пише Daily Mail.

Команда з Університету Сорбонни в Парижі дійшла висновку, що насправді життя зародилося всередині планети — припускають, що це сталося в момент, коли блискавка вдарила у виверження стародавніх вулканів на планеті. Автори дослідження виявили, що блискавка, яка вразила виверження вулканів на території нинішньої Туреччини, Перу та Італії. Унаслідок цього процесу було виділено екстремальні рівні азоту, які й дали поштовх виникненню найбільш ранніх форм життя.

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Відомо, що азот необхідний для підтримання життя на Землі, а в поєднанні з ударами блискавки він вступає в реакцію з киснем і виробляє оксид азоту, який після цього вивільняється в ґрунт, де здатний створювати та підтримувати життя.

Під час дослідження вчені взяли проби на трьох стародавніх вулканічних об'єктах і виявили, що велика кількість нітратів була атмосферною — елементи прийшли не з вулкана, фактично їх принесла у формацію блискавка.

За словами провідного автора дослідження Слімана Беккі, розглядаючи всі можливі теорії, найімовірнішою сьогодні видається саме "вулканічна блискавка". Цю теорію підкріплює й те, що під час потужного виверження вулкана, як правило, виникає багато блискавок. Вулканічна блискавка зазвичай виникає на початку виверження і з'являється у двох місцях:

поблизу землі в хмарах попелу;

у шлейфі вулканічного диму на другому шарі земної атмосфери (стратосфері).

Беккі з командою вибрали Перу, Туреччину і вулканічний острів біля узбережжя Неаполя в Італії, оскільки ці регіони відомі древніми вулканічними відкладеннями. Після виявлення великої кількості нітратів у ґрунті вчені провели низку тестів і виявили, що вони походять з атмосфери Землі, а зовсім не з вулканів.

Зазначимо, що азот є найпоширенішим елементом в атмосфері Землі та у Всесвіті, і попередні дослідження показали, що за правильних умов блискавка може утворювати нітрати незалежно від того, чи була вона спричинена грозою або виверженням вулкана. Водночас команда виключила грозову блискавку зі "списку підозрюваних" через невелику кількість азоту, який вона виробляє.

Додаткове дослідження команди з Університетів Джонса Гопкінса та Карлового Університету в Чехії також показало, що вулканічна блискавка спричинила утворення оксиду азоту, який вивільнив у ґрунт амінокислоти, що і є основою для створення стародавніх мікроорганізмів. За словами керівника дослідження Стівена Фріда, ці самі амінокислоти сьогодні спостерігаються в усіх: від людей до бактерій та архей — тобто всі вони пов'язані єдиним древом життя на Землі.

Наразі існує безліч теорій про те, як виникло життя на Землі. Однак учені називають три основні з них:

життя виникло з основних газів і елементів ранніх басейнів і морів;

метеорити доставили життя на планету;

метеорити доставили лише основні хімічні компоненти життя, але не саме життя.

Пізніше вчені заявили, що найімовірнішим сценарієм стало об'єднання першої та третьої теорії. Однак тепер учені вважають, що не саме виверження вулкана створило життя, а радше вулканічна блискавка, яка створила достатню кількість азоту в атмосфері Землі.

Раніше Фокус писав про те, як з'явилося життя на Землі: вчені вважають, що наблизилися до відповіді.