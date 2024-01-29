Раннє життя на Землі радикально відрізнялося від нинішнього: що кажуть учені

Для появи життя на Землі потрібні були певні умови і так вийшло, що все склалося, як потрібно.

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Усе сучасне життя має надійну, витривалу й ефективну систему переплетених хімічних речовин, які розмножуються самі собою. Ця система виникла з простішої, менш ефективної та тоншої системи. Але що це була за система? Це центральне питання абіогенезу, тобто виникнення життя з не-життя. У вчених поки що немає точної відповіді на це питання, але є цікаві підказки та гіпотези, які можуть привести до правильної відповіді, пише Universe Today.

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Усі білки на Землі складаються всього з 22 амінокислот, які вимагають наявності великої кількості органічних молекул, тобто основних будівельних блоків для життя. Органічні молекули і навіть деякі амінокислоти були виявлені в різних частинах космосу, починаючи від міжзоряних газових хмар і закінчуючи метеоритами в Сонячній системі.

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Як з'явилися будівельні блоки життя на Землі?

Деякі гіпотези припускають, що Земля з'явилася з протопланетного диска, що оточував молоде Сонце вже з потрібними складовими для появи життя. Але ці компоненти не змогли пережити стадію початкового формування планети, яка була вкрита гарячою лавою і зазнавала незліченних зіткнень з кам'яними уламками.

Тому деякі вчені вважають, що органічні сполуки були доставлені на Землю з космосу, коли планета охолола і затверділа. Хоча і в цей час і Земля, і інші 7 планет Сонячної системи зазнавали постійних ударів астероїдів і комет.

Деякі гіпотези припускають, що Земля з'явилася з протопланетного диска, що оточував молоде Сонце вже з потрібними складовими для появи життя. Але ці компоненти не змогли пережити стадію первісного формування планети, яка була вкрита гарячою лавою і зазнавала незліченних зіткнень із кам'яними уламками... Фото: Live Science

Але саме ці удари, як вважається, дали шанс з'явиться життю на Землі. Прісна вода, доставлена кометами, заповнила те, що Земля втратила під час свого початкового етапу формування. Разом із цією водою на поверхню Землі потрапили й органічні сполуки. Вчені вважають, що якби комети й астероїди падали не так часто на Землю, то на планеті не виявилося б достатньо органічних сполук для появи й розвитку життя. З іншого боку, якби таких ударів було дуже багато, то виділилося б занадто багато тепла, що призвело б до випаровування всієї води. І життя не змогло б з'явитися.

Коли з'явилося життя на Землі?

Але нашій планеті пощастило і в якомусь місці життя все ж таки виникло і закріпилося. Найбільш ранні незаперечні свідчення існування життя на Землі показують, що воно виникло вже 3,5 млрд років тому. Тобто приблизно через 1 млрд років після появи Землі.

Найраніше життя на нашій планеті, як вважають учені, мало чим відрізнялося від хімічних реакцій неживої природи, що передували йому. Тому складно сказати, чи є більш ранні скам'янілості свідченням наявності життя, чи це просто якийсь прояв екзотичної хімії. Хоча існують гіпотези, що життя на Землі насправді виникло ще 4,5 млрд років тому, але ці дані ґрунтуються на непрямих доказах. У той час на нашій планеті були пекельні умови, тому інші гіпотези зсувають часові межі появи життя на 500 млн років, тобто життя в такому разі на Землі виникло 4 млрд років тому.

Життя на Землі з'явилося в потрібний момент

У будь-якому разі, в далекому минулому сталося щось дивовижне. Випадкова група молекул і хімічних реакцій почали зберігати інформацію, почали самовідтворюватися і стали каталізувати реакції. Деякі вчені припускають, що це сталося в глибоководних гідротермальних джерелах, а можливо, це сталося в інших водоймах.

Випадкова група молекул і хімічних реакцій почали зберігати інформацію, почали самовідтворюватися і стали каталізувати реакції. Деякі вчені припускають, що це сталося в глибоководних гідротермальних джерелах Фото: Universe Today

Учені припускають, що життя на Землі могло виникнути не один раз, а цей процес повторювався кілька разів. При цьому процес виникнення життя міг відрізнятися. Але найголовніше, що як тільки з'явилися умови для появи життя на Землі, воно з'явилося. І воно радикально відрізнялося від тих живих організмів, які існують зараз.

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