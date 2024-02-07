Вісім ударів на секунду: над океанами вирує новий вид гроз, їм краще ніколи не виходити на берег

Дослідники кажуть, що такі грози можуть принести на березі масштабні руйнування.

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Супутникові спостереження зафіксували надзвичайно сильні грози над Індійським океаном і Мексиканською затокою. Спалахи блискавок були настільки сильними, що нічне небо було постійно світлим, пише New Scientist.

Учені дійшли висновку, що стали свідками нового типу грози на Землі, під час якої спостерігаються найсильніші блискавки з коли-небудь зафіксованих.

Відомо, що 80% блискавок виникає над сушею, де грози вважаються сильнішими. Але з точки зору щільності блискавок, тобто кількості спалахів за один проміжок часу і в одному районі, найпотужніші шторми відбуваються над океаном. Найчастіше такі блискавки спостерігаються над Мексиканською затокою і на сході Південної Африки, каже Майкл Петерсон із Лос-Аламоської національної лабораторії в Нью-Мексико.

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Наприклад, під час сильної грози в Індійському океані в травні 1998 року блискавки виблискували 8 разів на секунду. Вони з'являлися з такою високою швидкістю, що ті, хто спостерігав за негодою, бачили безперервно освітлену грозову хмару.

"Над океаном спостерігається така висока частота спалахів, що вони просто затьмарюють усі грози на суші", — каже Петерсон.

Деякі грозові фронти над сушею охоплюють тисячі кілометрів і складаються одразу з кількох гроз, їх називають мезомасштабні конвективні комплекси. Технічно вони мають найвищу частоту спалахів блискавок, оскільки кожна гроза в цьому комплексі породжує блискавку. Але спалахи океанських гроз відбуваються на набагато меншій території, що робить їх інтенсивнішими.

За таких високих швидкостей блискавок прилади не можуть відрізнити один спалах від іншого. Шторм у травні 1998 року був помічений тому, що спостерігачам здався рекордний 29-секундний спалах. Але аналіз даних показав, що насправді це була серія найкоротших послідовних спалахів.

Тімоті Логан із Техаського університету A&M каже, що морські грози можуть завдати руйнівної шкоди, якщо доберуться до берега.

"У такому разі, якщо подібна гроза добирається до берега, його гарантовано затопить. Відбудуться руйнівні події", — каже Логан.

Петерсон збирається вивчити те, як розвиваються подібні грози, за допомогою геостаціонарних супутників та інструментів, розміщених на нафтових вишках, кораблях або літаках.

"Оскільки ми наближаємося до теплішої кліматичної ситуації, нам необхідно знати, чи стануть ці екстремальні явища більш помітними та частішими, потенційно призводячи до подальших катастроф у майбутньому", — каже він.

Нагадаємо, нове дослідження припускає, що життя на нашій планеті зовсім не прибуло з космосу, а зародилося на ній унаслідок удару блискавки.