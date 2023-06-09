Зашифрованный магический артефакт императора: он может вызывать духов и дарить мудрость (фото)

Император Рудольф II, известный своим покровительством искусству и наукам, обладал огромной коллекцией сокровищ в Пражском граде. Увлечение Рудольфа II оккультными и эзотерическими науками, такими как магия, алхимия, астрология и каббала, привлекало в Прагу известных алхимиков и магов того времени.

Среди экспонатов его легендарной Кунсткамеры был колокол, выкованный мастером Гансом де Буллем в начале 17 века. Изготовленный из сплава семи металлов, ассоциирующихся с небесными светилами, этот колокольчик, как считалось, обладал способностью вызывать духов, пишет IFLScience.

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Создание Алхимического ручного колокола добавило мистики коллекции Рудольфа II. Ганс де Буль изготовил два колокола из уникального сплава золота, серебра, меди, железа, свинца, олова и ртути, символизирующие небесные светила. По словам швейцарского алхимика Парацельса, это сочетание металлов, известное как "электрум", обладало способностью дарить мудрость и власть своему владельцу. Учитывая увлечение Рудольфа II парацельсовской философией, колокол де Буля, несомненно, был желанным дополнением к императорской Кунсткамере.

При ближайшем рассмотрении на колоколе было обнаружено четыре различных шрифта. На трапециевидных полях над головами божеств были надписи, напоминающие сирийский язык, древний язык Сирии. Над планетарными символами ручку украшали знаки, похожие на арабские, а на железном калатале — ивритские буквы, хотя их разборчивость была нарушена.

Сейчас расшифровать 163 буквы на колоколе оказалось бесполезным делом. Составленные из десяти греческих букв, полученные "слова" с трудом выговариваются, что ставит ученых в тупик. Соблазнительно предположить, что спиралевидный текст может содержать заклинание, возможно, предназначенное для вызова сверхъестественных существ, описанных Парацельсом.

Однако остается неопределенность относительно того, содержит ли этот сценарий скрытый смысл, который еще предстоит разгадать, или это просто пример бессмысленных надписей, что часто встречаются на магических предметах.

На колоколе было обнаружено четыре различных шрифта Фото: Hans Bulla, ©KHM-Museumsverband, (CC BY-NC-SA 4.0)

Чтобы разгадать тайны, заложенные в шифре колокола, исследователи обратились к историческим шифрам, которые использовались в тот же период. Одним из возможных вариантов является "полифонический" шифр, где каждый символ шифра соответствует одной или нескольким буквам языка оригинала.

Он отличается от "гомофонного" шифра, как, например, тот, что использовал серийный убийца Зодиак в 1960-х годах, где каждая буква заменяется разными шифросимволами. Исторические примеры полифонических шифров, такие как Папский шифр, использовали цифры с точками для обозначения отдельных букв и групп букв.

Однако разгадывание таких шифров может оказаться чрезвычайно сложным без знания конкретного метода шифрования или языка, лежащего в основе шифра, которым может быть латинский, немецкий или греческий.

Латинский язык служил языком научного письма в ту эпоху, тогда как на немецком и чешском разговаривали при дворе Рудольфа II. В попытке расшифровать шифры на разных языках использовались автоматизированные методы. Однако краткость текста препятствовала эффективности традиционных методов.

Главный вопрос, который остается открытым, — есть ли в письменах понятное послание, скрытое в них. Разгадка этой тайны могла бы дать ценную информацию о значении колокола, пролить свет на шифровальную технику времен Рудольфа II и, возможно, открыть давно утраченные тайны славного двора императора Рудольфа. Но пока загадка остается загадкой, захватывая ученых и заставляя их искать ответы.

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