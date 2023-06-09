Почему NASA боится карандашей и за что их изгнали из космоса: история, покрытая тайнами

Неприметный на Земле карандаш вызывает массу опасений в космосе, и это вовсе не шутки.

Когда люди впервые покинули поверхность Земли и отправились в космос в 1960-х годах, они быстро поняли, что шариковые ручки хороши для гравитационной среды Земли, но едва ли могут быть эффективны в космосе, пишет Science Alert.

То, что происходило дальше покрыто тайной и десятками теорий, а наиболее популярная из них предполагает, что NASA потратило миллионы долларов на разработку шариковой ручки, способной работать в условиях микрогравитации. Однако российские космонавты, якобы решили проблему иным способом — просто начали использовать графитные карандаши. Эта забавная интерпретация истории циркулировала почти полвека, но она попросту не соответствует действительности.

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Изначально астронавты и космонавты действительно пользовались карандашами в космосе, а NASA и правда вложило небольшое количество денег в разработку космической ручки, однако проект был остановлен на ранней стадии, когда стало понятно, что он потребует серьезных финансовых влияний.

В конце 1960-х независимая компания Fisher Pens разработала и представила космическую ручку Fisher, которую астронавты и космонавты начали использовать в условиях микрогравитации. Однако данная ручка была разработана без финансовой поддержки NASA. С тех пор карандаши были изгнаны из космоса, но что же с ними не так?

Дело в том, что некоторым вещам лучше просто не находиться в космосе, и карандаши — один из них. Во-первых, едва ли допустимы свободно плавающие в космическом корабле легковоспламеняющиеся древесные опилки или микроскопические частицы электропроводящего графита, которые слетают с карандаша, когда он пишет. По сути, любые крохотные частицы, которые могут застрять в тонком механизме, представляют опасность в космосе. А частицы карандаша вызывали у NASA серьезные опасения.

Например, пожар является серьезной проблемой безопасности на космических кораблях, а после событий 1967 года, когда в результате пожара погибли все три члена миссии "Аполлон-1", NASA не может относиться к легко воспламеняемым предметам легкомысленно.

Отметим, что шариковые ручки того времени были не менее опасными, чем карандаши. Первая коммерчески успешная шариковая ручка была представлена в 1945 и тут же "просочилась повсюду". Однако капли чернил — это вовсе не то, чему стоило бы плавать вокруг космической капсулы.

В космосе также использовались фломастеры, однако позже в ход пошли шариковые ручки, которые Пол Фишер вместе с Фридрихом Шехтером и Эрвином Ратом усовершенствовали в середине 60-х годов. Тогда Фишер рассказывал, что идея пришла к нему во сне: якобы его посетил покойный отец, который предложил добавить в чернила "немного канифоли, чтобы остановить просачивание". После он рассказал об этом химику, который был уверен, что это не сработает. Спустя 3 месяца оказалось, что сон Фишера оказался вещим — в действительности канифоль не подошла для этих целей, но смола отлично справилась с поставленной задачей.

Фишер предложил NASA продать эти ручки, и после тщательных испытаний NASA решило приобрести их для будущих миссий Аполлона. Космическая ручка Fisher дебютировала на Аполлоне-7 в 1968 году.

Отметим, что эти ручки используются на борту Международной космической станции до сих пор, однако теперь у астронавтов и космонавтов намного больше вариантов. Во-первых, они также используют разноцветные ручки Sharpie, а также карандаши, но не деревянные, а механические. Стержни карандашей все еще могут сломаться, однако достижения в области технологий дошли до того, что система фильтрации вполне способна удалить потенциально опасный мусор на борту МКС.

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