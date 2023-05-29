МКС на самом деле находится под водой: плоскоземельщики выдвинули новую теорию

Те, кто верит в то, что Земля плоская и что на Луне никогда не высаживались люди, утверждают: в космосе нет никакой орбитальной станции, это все искусная мистификация.

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В Интернете активно распространяется новая идея от приверженцев теории заговора, что на самом деле Международная космическая станция (МКС) совсем не космическая, а подводная. То есть, согласно этой теории, которая имеет свои "доказательства", станция, которая уже более 20 лет вращается вокруг Земли — это не более чем почти голливудский фильм, созданный в NASA. Приверженцы этой идеи считают, что все видеоролики с происходящими событиями в космосе были сняты под водой на Земле, пишет Futurism.

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Некоторые пользователи разных социальных сетей активно распространяют так называемые "разоблачения", в которых они приводят свои "доказательства" того, что МКС не летает в космосе, а ее построили в специальном помещении NASA c огромным бассейном. И именно там происходит съемка астронавтов, которые выходят в космос и проводят научные эксперименты на орбите.

В Интернете активно распространяется новая идея от приверженцев теории заговора, что на самом деле Международная космическая станция (МКС) совсем не космическая, а подводная Фото: NASA

Например, приверженцы теории заговора в своих роликах, распространяемых в Интернете, указывают на наличие "пузырьков воздуха", вылетающих от астронавтов во время их выхода в открытый космос. Также среди "доказательств" якобы мистификации NASA эти пользователи указывают на наличие специальных проводов, которые удерживают астронавтов при перемещении по МКС.

Как пишет Futurism, подобных роликов в социальных сетях можно найти сотни, и они имеют десятки тысяч просмотров. Авторы таких роликов часто используют и хэштег "плоская Земля", чтобы показать, что их теории совпадают с утверждением о том, что наша планета не круглая.

В NASA отвергают все эти утверждения и теории заговора. По словам Сандры Джонс из NASA, никакой бутафорский реквизит, никакой зеленый экран для создания компьютерной графики и никакой огромный бассейн не могут заменить реальной работы МКС. Международная космическая станция находится на орбите уже более 20 лет и каждый желающий, используя бинокль может в этом убедится.

МКС совершает16 оборотов вокруг Земли каждые сутки и станция является третьим по яркости объектом на небе после Луны и Венеры благодаря своим огромным размерам, отражающей способности и близости к нашей планете.

По словам астрофизика из Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, не стоит даже обращать внимание на подобные предположения приверженцев теории заговора.

"Думать о том, что МКС является подделкой и не летает в космосе, это как минимум глупо", — говорит ученый.

Есть также пользователи Сети, которые наоборот пытаются разоблачить "доказательства" того, что МКС на самом деле находится на Земле, а не в космосе. Например, Дэйв МакКиган на своем YouTube канале объясняет, что те же провода, которые якобы удерживают астронавтов "под водой" можно легко объяснить плодом воображения или же некачественными видеороликами, распространяемыми в Сети.

Что касается "пузырьков воздуха", которые как утверждают приверженцы "не настоящей МКС", улетают от астронавтов под водой, то в NASA объясняют и это явление. Скорее всего, по словам ученых, пользователи на видео видят частицы пыли или льда, улетающие в космос, когда астронавты покидают орбитальную станцию.

Если даже предположить, что NASA много лет занимается большой мистификацией, то почему бы не сделать нормальный голливудский блокбастер с отличной графикой? Трудно поверить в то, что NASA, которое тратит примерно 3 млрд долларов на работу МКС, создавало бы такие скучные и совсем обычные "фильмы", пишет Futurism.

По словам экспертов, теории о плоской Земле, о том, что астронавты не были на Луне, а теперь и том, что МКС находится не в космосе, легко распространяются благодаря социальным сетям. Некоторые люди упорно не верят ученым и считают, что их обманывают, когда рассказывают об окружающем их мире.

Фокус уже писал о том, что сторонник плоской Земли случайным экспериментом доказал, что планета круглая.

Как уже писал Фокус, Гарри Нолан из Стэнфордского университета, считает, что инопланетяне были на Земле давно и, похоже, все еще остаются на нашей планете.