МКС насправді перебуває під водою: плоскоземельники висунули нову теорію

Ті, хто вірить у те, що Земля плоска і що на Місяці ніколи не висаджувалися люди, стверджують: у космосі немає жодної орбітальної станції, це все майстерна містифікація.

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В інтернеті активно поширюється нова ідея від прихильників теорії змови, що насправді Міжнародна космічна станція зовсім не космічна, а підводна. Тобто, згідно з цією теорією, яка має свої "докази", станція, яка вже понад 20 років обертається навколо Землі — це не більш ніж майже голлівудський фільм, створений у NASA. Прихильники цієї ідеї вважають, що всі відеоролики з подіями в космосі, що відбуваються, були зняті під водою на Землі, пише Futurism.

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Деякі користувачі різних соціальних мереж активно розповсюджують так звані "викриття", в яких вони наводять свої "докази" того, що МКС не літає в космосі, а її збудували у спеціальному приміщенні NASA з величезним басейном. І саме там відбувається зйомка астронавтів, які виходять у космос та проводять наукові експерименти на орбіті.

В інтернеті активно поширюється нова ідея від прихильників теорії змови, що насправді Міжнародна космічна станція зовсім не космічна, а підводна Фото: NASA

Наприклад, прихильники теорії змови у своїх роликах, що розповсюджуються в інтернеті, вказують на наявність "бульбашок повітря", що вилітають від астронавтів під час їхнього виходу у відкритий космос. Також серед "доказів" нібито містифікації NASA ці користувачі вказують на наявність спеціальних дротів, які утримують астронавтів при переміщенні МКС.

Як пише Futurism, подібних роликів у соціальних мережах можна знайти сотні, і вони мають десятки тисяч переглядів. Автори таких роликів часто використовують і хештег "плоска Земля", щоб показати, що їхні теорії збігаються із твердженням про те, що наша планета не кругла.

У NASA відкидають усі ці твердження та теорії змови. За словами Сандри Джонс із NASA, жодний бутафорський реквізит, жодний зелений екран для створення комп'ютерної графіки та жодний величезний басейн не можуть замінити реальної роботи МКС. Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті вже понад 20 років і кожен охочий, використавши бінокль, може в цьому переконатися.

МКС здійснює 16 обертів навколо Землі кожної доби і станція є третім за яскравістю об'єктом на небі після Місяця та Венери завдяки своїм величезним розмірам, здатності відбивати світло, та близькості до нашої планети.

За словами астрофізика з Гарвардського університету Джонатана Макдавелла, не варто навіть звертати увагу на подібні припущення прихильників теорії змови.

"Думати про те, що МКС є підробкою і не літає в космосі, це як мінімум безглуздо", — каже вчений.

Є також користувачі мережі, які, навпаки, намагаються викрити "докази" того, що МКС насправді знаходиться на Землі, а не в космосі. Наприклад, Дейв МакКіган на своєму YouTube каналі пояснює, що ті ж дроти, які нібито утримують астронавтів "під водою" можна легко пояснити плодом уяви або неякісними відеороликами, що розповсюджуються в мережі.

Що стосується "бульбашок повітря", які, як стверджують прихильники "не справжньої МКС", відлітають від астронавтів під водою, то в NASA пояснюють і це явище. Радше за все, за словами вчених, користувачі на відео бачать частки пилу або льоду, що відлітають у космос, коли астронавти залишають орбітальну станцію.

Якщо навіть припустити, що NASA багато років займається великою містифікацією, то чому б не зробити нормальний голлівудський блокбастер із чудовою графікою? Важко повірити в те, що NASA, яке витрачає приблизно 3 млрд доларів на роботу МКС, створювало б такі нудні та зовсім звичайні "фільми", пише Futurism.

За словами експертів, теорії про плоску Землю, про те, що астронавти не були на Місяці, а тепер і про те, що МКС знаходиться не в космосі, легко поширюються завдяки соціальним мережам. Деякі люди вперто не вірять вченим і вважають, що їх обманюють, коли розповідають про навколишній світ.

Фокус вже писав, що прихильник плоскої Землі випадковим експериментом довів, що планета кругла.

Як уже писав Фокус, Гаррі Нолан зі Стенфордського університету вважає, що інопланетяни були на Землі давно і, схоже, все ще залишаються на нашій планеті.