Обдурив сам себе. Прихильник плоскої Землі випадковим експериментом довів, що планета кругла

Бобу Кноделю знадобився саморобний експеримент та бюджет у 20 000 доларів, щоб довести те, що всім і так відомо.

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Боб Кнодель є відомим у світі прибічником теорії того, що Земля насправді плоска. Прагнучи спростувати результати маси досліджень, зокрема й проведених співробітниками NASA, Кнодель вирішив зробити власний експеримент, який нібито мав вщент розбити всі докази дослідників. Але, на жаль, пише Daily Mail.

Прихильник плоскої Землі був уже в середині зйомок документального фільму Netflix під назвою "За кривою", коли зрозумів, що щось іде не так і це буде, мабуть, однією з найдорожчих помилок у його житті.

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Щоб втерти носа дослідникам, Кнодель вигадав експеримент із використанням лазерного гіроскопа. Під час експерименту прихильник теорії плоскої Землі використовував камеру для зйомки через два отвори, а людина знаходилася з іншого боку і світила ліхтариком прямо у камеру.

Автор експерименту стверджував, що якщо світло можна побачити за допомогою камери, отворів у стендах та смолоскипу на однаковій відстані над землею, це б служило підтвердженням теорії про те, що наша планета насправді плоска. Втім, за кумедним збігом обставин експеримент Кноделя лише довів протилежне.

Тест включав використання камери для зйомки через два отвори, при цьому людина стояла з іншого боку і світила ліхтариком у камеру. Фото: Netflix

Зрештою автор експерименту виявив, що не було видно жодного світла, після чого Кнодель лише вимовив коротке "цікаво ". Пізніше автор дослідження прокоментував експеримент на своєму каналі у YouTube. За його словами, коли вони з колегами включили гіроскоп, вони лише виявили, що вловлюють дрейф у 15 градусів на годину. Кнодель зазначає, що вони були "приголомшені" таким розвитком подій і тепер вважають даний експеримент "своєю проблемою".

Він також додав, що вони з однодумцями, очевидно, не хотіли з цим миритися, а тому почали шукати доступні способи спростувати "факт реєстрації долі". На жаль, всесвіт зіграв із прихильниками теорії плоскої Землі злий жарт — витративши 20 тисяч доларів на свій експеримент, вони лише підтвердили те, проти чого боролися роками.

Відео провального експерименту відразу розлетілося мережею й стало одним з найпопулярніших. Користувачі соціальних мереж раз у раз гадають, чи зможе провальний експеримент змінити думку Кноделя або він продовжить шукати нові "докази".

Раніше Фокус писав про те, як у ХХІ столітті конспірологи намагаються довести, що Земля не кругла.