Одурачил сам себя. Сторонник плоской Земли случайным экспериментом доказал, что планета круглая

Бобу Кноделю понадобился самодельный эксперимент и бюджет в 20 000 долларов, чтобы доказать то, что всем и так известно.

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Боб Кнодель является известным во всем мире сторонником теории о том, что Земля на самом деле плоская. Стремясь опровергнуть результаты массы исследований, в том числе и проведенных сотрудниками NASA, Кнодель решил провести собственный эксперимент, который якобы должен был разбить все доводы исследователей в пух и прах. Но, увы, пишет Daily Mail.

Сторонник плоской Земли был уже в середине съемок документального фильма Netflix под названием "За кривой", когда понял, что что-то идет не так и это будет, пожалуй, одной из самых дорогостоящих ошибок в его жизни.

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Чтобы утереть нос исследователям, Кнодель придумал эксперимент с использованием лазерного гироскопа. В ходе эксперимента приверженец теории плоской Земли использовал камеру для съемки через два отверстия, при этом человек находился с другой стороны и светил фонариком прямо в камеру.

Автор эксперимента утверждал, что если свет можно увидеть с помощью камеры, отверстия в стенде и факела на одинаковом расстоянии над землей, значит это бы служило подтверждением теории о том, что наша планета на самом деле плоская. Впрочем, по забавному стечению обстоятельств эксперимент Кноделя лишь доказал обратное.

Тест включал использование камеры для съемки через два отверстия, при этом человек стоял с другой стороны и светил фонариком в камеру Фото: Netflix

В конце концов автор эксперимента обнаружил, что не было видно никакого света, после чего Кнодель лишь произнес краткое "интересно". Позже автор исследования прокомментировал эксперимент на своем канале в YouTube. По его словам, когда они с коллегами включили гироскоп, они лишь обнаружили, что улавливают дрейф в 15 градусов в час. Кнодель отмечает, что они были "ошеломлены" таким развитием событий и теперь считают данный эксперимент "своего рода проблемой".

Он также добавил, что они с единомышленниками очевидно не хотели с этим мириться, а потому начали искать доступные способы опровергнуть "факт регистрации судьбы". Увы, вселенная сыграла со сторонниками теории плоской Земли злую шутку — потратив 20 тысяч долларов на свой эксперимент, они лишь подтвердили то, против чего боролись годами.

Видео провального эксперимента тут же разлетелось по Сети и стало одним из самых популярных. Пользователи социальных сетей то и дело гадают, сможет ли провальный эксперимент изменить мнение Кноделя или же он продолжит искать новые "доказательства".

Ранее Фокус писал о том, как в XXI веке конспирологи пытаются доказать, что Земля не круглая.