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Технологии и наука

Одурачил сам себя. Сторонник плоской Земли случайным экспериментом доказал, что планета круглая

боб кнодель
Фото: Netflix | Боб Кнодель потратил 20 000 долларов, чтобы доказать, что Земля круглая

Бобу Кноделю понадобился самодельный эксперимент и бюджет в 20 000 долларов, чтобы доказать то, что всем и так известно.

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Боб Кнодель является известным во всем мире сторонником теории о том, что Земля на самом деле плоская. Стремясь опровергнуть результаты массы исследований, в том числе и проведенных сотрудниками NASA, Кнодель решил провести собственный эксперимент, который якобы должен был разбить все доводы исследователей в пух и прах. Но, увы, пишет Daily Mail.

Сторонник плоской Земли был уже в середине съемок документального фильма Netflix под названием "За кривой", когда понял, что что-то идет не так и это будет, пожалуй, одной из самых дорогостоящих ошибок в его жизни.

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Чтобы утереть нос исследователям, Кнодель придумал эксперимент с использованием лазерного гироскопа. В ходе эксперимента приверженец теории плоской Земли использовал камеру для съемки через два отверстия, при этом человек находился с другой стороны и светил фонариком прямо в камеру.

Автор эксперимента утверждал, что если свет можно увидеть с помощью камеры, отверстия в стенде и факела на одинаковом расстоянии над землей, значит это бы служило подтверждением теории о том, что наша планета на самом деле плоская. Впрочем, по забавному стечению обстоятельств эксперимент Кноделя лишь доказал обратное.

земля плоская эксперимент Fullscreen
Тест включал использование камеры для съемки через два отверстия, при этом человек стоял с другой стороны и светил фонариком в камеру
Фото: Netflix

В конце концов автор эксперимента обнаружил, что не было видно никакого света, после чего Кнодель лишь произнес краткое "интересно". Позже автор исследования прокомментировал эксперимент на своем канале в YouTube. По его словам, когда они с коллегами включили гироскоп, они лишь обнаружили, что улавливают дрейф в 15 градусов в час. Кнодель отмечает, что они были "ошеломлены" таким развитием событий и теперь считают данный эксперимент "своего рода проблемой".

Он также добавил, что они с единомышленниками очевидно не хотели с этим мириться, а потому начали искать доступные способы опровергнуть "факт регистрации судьбы". Увы, вселенная сыграла со сторонниками теории плоской Земли злую шутку — потратив 20 тысяч долларов на свой эксперимент, они лишь подтвердили то, против чего боролись годами.

Видео провального эксперимента тут же разлетелось по Сети и стало одним из самых популярных. Пользователи социальных сетей то и дело гадают, сможет ли провальный эксперимент изменить мнение Кноделя или же он продолжит искать новые "доказательства".

Ранее Фокус писал о том, как в XXI веке конспирологи пытаются доказать, что Земля не круглая.