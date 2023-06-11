Впервые за почти 500 лет: супервулкан в Италии находится на грани масштабного извержения

Если произойдет новое извержение, то оно будет сравнимо с извержением вулкана Везувий, которое уничтожило Помпеи в 79 году нашей эры.

Флегрейские поля – это один из немногих супервулканов на планете, который находится в густонаселенной части Италии. Ученые считают, что этот вулкан находится на грани первого извержения с 1538 года, пишет Daily Mail.

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Новое исследование итальянских и британских ученых предполагает, что в суперевулкане Флегрейские поля, который расположен недалеко от города Неаполь на юге Италии, может в ближайшее время снова произойти извержение и это будет первое такое событие за последние 485 лет.

Флегрейские поля называют спуревулканом потому, что он может вызвать извержение силой в 8 баллов, в результате чего может быть выброшено более 300 кубических километров горячего газа и частиц лавы.

Ученые считают, что если произойдет извержение этого вулкана, то оно будет сравнимо по силе и разрушениям с извержением вулкана Везувий в 79 году н.э, когда были уничтожены города Помпеи и Геркуланум.

Если произойдет новое извержение, то оно будет сравнимо с извержением вулкана Везувий, которое уничтожило Помпеи в 79 году нашей эры Фото: Daily Mail

Две трети кальдеры супервулкана расположены под западной окраиной Неаполя, где проживает более 360 тысяч человек, а одна треть скрыта под водой. Ученые считают, что в случае извержения вулкана всех этих людей придется эвакуировать и нет никаких гарантий, что это событие не произойдет в ближайшее время.

Согласно исследованию, давление в недрах вулкана возрастает и может появится большой разрыв, который приведет к появлению трещины в земной коре. Но магма все еще должна выйти вверх в нужном месте, чтобы произошло извержение.

Северо-западный район Неаполя и Флегрейские поля Фото: Wikipedia

Как показывает исследования в этом регионе за последние десятилетия наблюдались подземные толчки и подъемы коры из-за движения магмы. И сейчас все указывает на то, что трещина в вулкане может появится в любой момент.

Ученые считают, что прочность кальдеры супервулкана находится на пределе и горные породы могут не выдержат давления магмы, что и приведет к масштабному извержению. По словам авторов исследования, уже 6 лет растет количество небольших землетрясений в недрах вулкана, вызванных движением магмы и она только и ждет момента, когда ее ничего не будет сдерживать.

Две трети кальдеры супервулкана расположены под западной окраиной Неаполя, где проживает более 360 тысяч человек Фото: Daily Mail

Но ученые не могут точно сказать, когда может произойти первое почти за 500 лет извержение супервулкана Флегрейские поля в Италии.

Как уже писал Фокус, недавно бурное пробуждение вулкана потрясло не только Гавайи. Красный уровень тревоги был объявлен в связи с усилением извержения вулкана Килауэа, завораживающим и одновременно коварным зрелищем фонтанов лавы, обломков вулканического стекла и угрожающего тумана.

Также Фокус писал о том, что на вершине вулканического острова найдены камни, которых там быть не должно. В юго-западной части Индийского океана расположился остров Анжуан, который стал домом для странной геологической загадки.

Напоминаем, что впервые за 10 лет спутник запечатлел извержение австралийского вулкана вблизи Антарктиды. Ученые предполагают, что это старейший из вулканов, Моусон-Пик, возраст которого оценивается от 750 тысяч до 500 тысяч лет.