Впервые за 10 лет: спутник запечатлел извержение австралийского вулкана вблизи Антарктиды

Ученые предполагают, что это старейший из вулканов, Моусон-Пик, возраст которого оценивается от 750 тысяч до 500 тысяч лет.

Related video

Спутник Copernicus Sentinel-2, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA), зафиксировал свежее извержение стратовулкана Моусон-Пик, расположенного на острове Герд в Австралии. Это первый случай за последние десять лет. Об этом рассказывает The Guardian.

Извержение австралийского вулкана вблизи Антарктиды

Остров Герд является безлюдным и расположен примерно в 4 100 километрах к юго-западу от австралийского города Перт и в 1 500 километрах к северу от Антарктиды.

Поток лавы, наблюдаемый на острове, является частью извержения, которое произошло впервые более десяти лет назад. Вулканологи указывают, что источником извержения является верхняя мантия Земли, находящаяся на глубине примерно 45 километров под поверхностью.

Согласно отчетам, собранным Глобальной программой по исследованию вулканов Смитсоновского института в США, текущий поток лавы является частью "эпизода извержения", который начался в сентябре 2012 года и продолжается до настоящего времени.

Ученые предполагают, что это старейший из вулканов, Моусон-Пик, возраст которого оценивается от 750 тысяч до 500 тысяч лет.

"Этот вулкан извергается с начала 20 века. Происходящее является вполне нормальным явлением", — заявила Доктор Тереза Убиде, исследовательница вулканов и адъюнкт-профессор Университета Квинсленда.

Ученая заметила, что остров Герд известен как внутриплитный вулкан, поскольку находится внутри тектонической плиты, а не на ее краю.

Ранее Фокус писал, что в Швейцарии власти эвакуировали целую деревню. Стефан Шнайдер, руководитель службы оперативного предупреждения, сообщил, что в течение следующих 7-24 дней ожидается обрушение до 2 миллионов кубических метров скального материала.

Также ранее сообщалось, что в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека. Маршалл Крейг — один из людей, отказывающихся покинуть район. Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".