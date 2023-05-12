Может упасть огромный кусок скалы: в Швейцарии власти эвакуировали целую деревню (фото)

Стефан Шнайдер, руководитель службы оперативного предупреждения, сообщил, что в течение следующих 7-24 дней ожидается обрушение до 2 миллионов кубических метров скального материала.

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Жителям деревни Бриенц в Швейцарии было сообщено о необходимости эвакуации из-за предупреждений о возможном обрушении большого скального обрыва, который произойти в ближайшие дни. Об этом пишет CNN.

Вечером 9 мая власти городка провели мероприятие в мэрии, на котором было объявлено, что всем жителям необходимо покинуть свои дома к 18:00 по местному времени до пятницы, 12 мая.

Руководитель службы оперативного предупреждения, Стефан Шнайдер, сообщил, что проведенные измерения показали значительное ускорение процесса сползания грунта на большой территории в последние дни. Он добавил, что в течение следующих 7-24 дней ожидается обрушение до 2 миллионов кубических метров скального материала.

В небольшой деревне проживает менее 100 жителей Фото: Graubünden Civil Engineering Offic

В годичном отчете Всемирной метеорологической организации о состоянии климата было отмечено, что в Европейских Альпах произошло рекордное таяние ледников. Особенно пострадала Швейцария, где с 2021 по 2022 год объем ледников сократился на 6%.

Исследовательница Ребекка Делл из Кембриджского университета предупреждает, что изменение климата приводит к ускоренному таянию ледников в Альпах.

"Это таяние может дестабилизировать горные склоны над городами и деревнями. Если склон станет слишком неустойчивым, могут произойти такие события, как оползни", — отметила она.

Маленькая деревня, в которой проживает менее 100 жителей, находится в восточном швейцарском кантоне Граубюнден. Геологические исследования подтверждают, что ситуация стала более опасной.

Согласно заявлению муниципалитета, за последнее столетие сама деревня смещалась на несколько сантиметров каждый год. Однако за последние 20 лет это движение ускорилось, и теперь оползень становится все ближе примерно на один метр в год.

Ранее Фокус писал, что жители "самого вонючего города" Британии рассказали почему не переезжают. В деревне Сток Бардольф проживает всего 150 человек, и она расположена в очаровательном месте рядом с рекой Трент. Однако несколько последних десятилетий это место имеет дурную славу из-за постоянного зловония в воздухе.

Также сообщалось, что мужчина показал заброшенный дом в Испании с тысячей старых кукол внутри. По мнению местных жителей, игрушки были прокляты и хранились в убитой горем матери.