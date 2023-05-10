Были прокляты: мужчина показал заброшенный дом с тысячей старых кукол внутри (фото)

Исследователь городов Бен Джеймс сфотографировал заброшенный дом, в котором находилось более 1000 кукол. По мнению местных жителей, игрушки были прокляты и хранились у убитой горем матери.

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В доме, в котором не живут с 2017 года, недалеко от Севильи (Испания), одинокая хозяйка перед смертью собрала более 1 000 кукол. Об этом пишет The Mirror.

32-летний Бен Джеймс, городской исследователь из Кембриджа, сделал фотографии дома с трагической историей. Местные жители рассказали, что женщина потеряла двух детей. Чтобы справиться с этим она, как говорят, собирала кукол, с которыми разговаривала и за которыми ухаживала.

Жители крошечной деревни, расположенной недалеко от Севильи, хорошо знали об этой женщине, но боялись приближаться к дому, будучи уверенными, что женщина безумна, а дом проклят. Утверждалось, что если вы передвинете одну из кукол или уберете что-нибудь из дома, то будете навлечете на себя зло и умрете так же, как и ее дети.

"Это городская легенда о женщине, которая потеряла своих детей, поэтому она собирала кукол в течение многих лет. В дом никого не пускали, она была затворницей", — сказал мужчина.

Городской исследователь из Кембриджа, сделал фотографии дома с трагической историей Фото: коллаж Фокус

Хозяйку дома нашли мертвой в 2017 году, но жители деревни до сих пор не хотят к нему подходить, потому что верят в то, что дом проклят и одержим.

"Они говорят, что куклы одержимы ее детьми, и любой, кто попытается взять что-нибудь из дома, умрет", — добавил исследователь.

Жители деревни живут в страхе перед домом, поэтому с 2017 года его практически не трогают, делая его редким зрелищем жутких кукол и гниющих половиц.

"Как вы можете видеть снаружи, он выглядит очень величественно и роскошно, как что-то из фильма о диснеевских злодеях, но внутри он прекрасно сохранился, потолки обвалились, половицы рухнули, но все куклы остались там. Это одно из самых удивительных мест, которые я видел, только из-за такой огромной коллекции кукол. Люди собирают вещи, но там было более тысячи кукол, и просто увидеть их в идеальном состоянии в доме, который был заброшен с 2017 года, это очень необычно", — рассказал Бен Джеймс.

Мужчина исследовал дом в одиночку Фото: коллаж Фокус

Мужчина исследовал дом в одиночку и в дневное время, но он все равно сказал, что место было очень жутким и зловещим, даже сказал, что слышал, как некоторые из кукол играли музыку сами по себе.

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