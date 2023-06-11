Илон Маск взял на работу в SpaceX гениального ребенка (фото)

Кайран Квази будет инженером-программистом в инженерной команде Starlink. 14-летний возраст подростка не стал препятствием для работодателей.

Студент Университета Санта-Клары в Калифорнии Кайран Квази собирается после окончания вуза работать инженером-программистом в Starlink в Редмонде, штат Вашингтон, присоединившись к огромной команде SpaceX. Уникальность нового сотрудника компании Илона Маска в том, что ему – всего 14 лет, сообщает Business Insider. Starlink – это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который начал работать в январе в Нигерии – ее первом африканском рынке.

"Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве инженера-программиста в инженерной команде Starlink. Одна из редких компаний, которые не использовали мой возраст в качестве произвольного и устаревшего показателя зрелости и способность", – написал он в своем профиле в LinkedIn.

Подросток уже окончил инженерную школу Университета Санта-Клары, став самым молодым человеком, сделавшим это, и в будущем собирается переехать из Плезантона (Калифорния) со своей матерью в Редмонд, чтобы приступить к работе.

О том, что Квази – необычный ребенок, родителям стало понятно, когда сыну исполнилось всего два года. Уже тогда он мог говорить целыми предложениями, а детям и учителям рассказывал о новостях, которые слышал по радио. Иногда это оборачивалось крупными неприятностями.

"В детском саду я узнал, что, если я скажу своим друзьям, что Башар Асад применяет химическое оружие против собственного народа, дети будут плакать на детской площадке. В тот день моим родителям позвонил недовольный директор. А рассказ моей учительнице естествознания в третьем классе о том, что ее познаниям в гравитации не хватает глубины, принес мне место в ее списке непослушных до конца года", – признался он.

Квази хорошо разбирается в компьютерных языках и начал программировать на Python в академии кодирования YoungWonks в семь лет, войдя в число самых продвинутых студентов, и использовал свой опыт работы с Python, чтобы выучить более дюжины языков кодирования. Он также посещал мастер-классы по машинному обучению с открытым исходным кодом.

Когда сыну исполнилось девять лет, родители помогли ему поступить в общественный колледж в Калифорнии.

Кайран Квази с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом

"Я чувствовал, что учусь на том уровне, на котором должен был учиться", – заявлял юный гений. Он попал в 99,9-й процентиль населения планеты по уровню IQ. Людей с таким интеллектом – всего 0,1%.

Несколько месяцев спустя Квази прошел стажировку в Intel Labs в качестве научного сотрудника по исследованию искусственного интеллекта, а к 11 годам он перевелся в Университет Санта-Клары, чтобы изучать информатику и инженерию.

Квази удивительно хорош в том, что врачи называют "асинхронным обучением". Это означает, что он может блестяще изучать академические предметы не линейно. Например, подросток изучил концепции линейной алгебры еще до того, как пошел на занятия по формальной алгебре.

"Мои родители любят говорить, что я буквально "прошел Академию Хана" по пути в колледж. Но есть и другие области, в которых мой мозг все еще наверстывает упущенное, например почерк, правописание и ведение заметок. Я не учу иностранные языки легко. Я пытаюсь бросить себе вызов, изучая бенгальский язык у своей семьи и китайский язык у моей очень терпеливой наставницы госпожи Вены", – говорит Кайран.

В 2022 году мальчик прошел четырехмесячную стажировку по машинному обучению в фирме киберразведки Blackbird.AI. Он помог разработать "конвейер статистического обучения для обнаружения аномалий", чтобы отметить, если контент социальных сетей был манипулятивным.

Квази опровергает устоявшееся мнение о том, что за учебой и работой он теряет детство. Сейчас у него есть четкие планы.

"Я мечтаю сделать карьеру, решая сложные проблемы и внедряя радикальные инновации на благо общего блага", – подчеркнул он.

В свободное время Кайран обожает читать. Среди его любимых книг – "у Астрофизика с космической скоростью, или Великие тайны Вселенной для тех, кому некогда" Нила де Грасса Тайсона, "1984" Джорджа Оруэлла и сериал "Игра престолов". Как и все подростки, Квази обожает видеоигры, фокусы, Эллен ДеДженерес, Стивена Колберта, путешествия и друзей.

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