IQ выше, чем у Эйнштейна: 11-летная девочка планирует колонизировать Марс (фото)

В три года Адхаре Перес Санчес врачи поставили диагноз аутизм. Однако девочка уже в 5 лет закончила начальную школу, а среднюю и старшую школу всего через год. Сейчас ребенок-вундеркинд получает степень магистра.

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11-летняя Адхара Перес Санчес из Мехико (Мексика), у которой IQ выше, чем у Эйнштейна, получает степень магистра в области инженерии и надеется однажды стать астронавтом НАСА. Об этом рассказывает Daily Mail.

Девочка выросла в районе Тлахаук в семье с низким уровнем дохода и в школе над ней часто издевались за то, что она страдает аутизмом. Такой диагноз был поставлен ей в возрасте трех лет после того, как у нее значительно ухудшилась речь.

После нескольких лет безразличия учителей и издевательств со стороны одноклассников, из-за которых она трижды меняла школу, Адхара начала изолироваться от общества, рассказали ее родственники в интервью журналу Marie Claire Mexico.

"Учителя не проявляли особого сочувствия. Моя дочь начала отстраняться, не хотела играть с одноклассниками, чувствовала себя странной, другой. Она могла находиться в школе какое-то время, но потом не могла, она засыпала, не хотела больше ничего делать. Малышка была очень подавлена, люди не сочувствовали ей, смеялись над ней", — рассказала журналу ее мать, Найели Санчес.

В три года Адхаре Перес Санчес врачи поставили диагноз аутизм Фото: коллаж Фокус

Женщина заметила, что ее дочь уже учила алгебру и заучивала периодическую таблицу, но подумала, что девочке было просто скучно одной.

Чтобы помочь дочери справиться с депрессией, она записала ее на терапию, а вскоре ей посоветовали отправить ее в Центр внимания к талантам (CEDAT), школу для одаренных детей. Именно там было подтверждено, что IQ девочки составляет умопомрачительные 162 — выше, чем у Альберта Эйнштейна и ее кумира Стивена Хокинга, у которых IQ составлял 160.

Впервые Адхара узнала о Хокинге, когда посетила одного из своих врачей, у которого в кабинете было полно картин с изображением известного ученого.

"Он был очень умным, он показал всего себя с помощью разума и компьютера", — сказал ей доктор.

По данным Goalcast, она закончила начальную школу в возрасте пяти лет, а через год окончила среднюю и старшую школу. 11-летняя девочка уже получила степень бакалавра в области системной инженерии в Университете CNCI и в настоящее время изучает магистерскую программу по математике в Технологическом университете Мексики.

IQ девочки составляет умопомрачительные 162 Фото: Marie Claire

Девочка надеется однажды попасть в поле зрения НАСА и мечтает исследовать Марс, что бы в будущем возможно колонизировать эту планету. В своем Instagram она часто появляется в экипировке с логотипом космической компании и с широкой улыбкой на лице.

"Я хочу полететь в космос и колонизировать Марс. Если вам не нравится то, где вы находитесь, представьте, где вы хотите быть. Я вижу себя в НАСА, так что стоит попробовать", — рассказала Адхара журналистам.

Девочка надеется продолжить свое образование в Университете Аризоны, где она сможет изучать астрофизику. Университет предложил ей стипендию, но ее получение было отложено из-за проблем с визой.

11-летняя девочка уже получила степень бакалавра в области системной инженерии Фото: Daily Mail

Когда Адхара не учится, чтобы стать астронавтом, она работает с Мексиканским космическим агентством, чтобы помочь популяризировать космические исследования и математику среди других молодых девушек.

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