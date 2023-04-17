Золотые монеты времен императрицы Марии Терезии: в Польши обнаружили редкую находку

В историческом Николайском районе, который находится к западу от средневекового центра города, археологи наткнулись на невероятную находку. В 12-13 веках эта часть города была прежним местоположением деревень Набицын и Стапин.

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Исследователи проводили раскопки в польском городе Волцлав. Они нашли золотые монеты, датированные 18 веком в историческом Николайском районе. Об этом рассказывает Heritage Daily.

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Известно, что Николайским районом называют часть Вроцлава, расположенную к западу от средневекового центра города. Самое историческое название происходит от церкви св. Николая, впервые упомянутого (как часовня) в 1175 г.

По словам специалистов, в 1768 – 1783 эту территорию пруссаки использовали для возведения укреплений и фортификационного сооружения треугольной формы равелина. Там археологи натолкнулись на массовые захоронения, связанные с завоеванием города во время Войны за австрийское наследие пруссаками.

Война за австрийское наследие продолжалась с 1740 по 1748 год. В ней участвовало много разных стран, которые объединились с одной стороны вокруг Пруссии и Франции, а с другой — Австрии и Великобритании.

В конце концов императрица Габсбургов, Мария-Терезия, уступила большую часть территории и передала Пруссии большинство силезских герцогств, за исключением герцогства Тешен, районов Троппау и Крнов, расположенных к югу от реки Опава, и южного региона герцогства Ниса, которые были определены в герцогстве Ниса.

Правление Марии Терезии — эпоха активных реформ в духе просвещенного абсолютизма. Благодаря ей провели значительные реформы, в результате чего увеличена численность армии, налоговые поступления, упорядочены судебная и административная ветви власти, уменьшено количество неграмотных жителей империи.

В ходе исследования могил специалисты обнаружили несколько золотых монет, а именно золотой дукат Республики Объединенных провинций Нидерландов 1748, золотой дукат 1750 Франциска I Стефана Лотарингского и полузолотой суверен 1750 его жены Марии Терезии Габсбург.

На сегодня находки передали в Городской музей во Вроцлаве.

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