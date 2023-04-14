Херефордширский клад. В Британии продали украденное сокровище за рекордный почти млрд долларов

Дело о похищенных монетах викингов — это увлекательная история из реальной жизни, которая доказывает, что иногда правда может быть удивительнее вымысла.

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Два коллекционера, Крейг Бест и Роджер Пиллинг, находятся под следствием в Великобритании по обвинению в попытке продать украденные монеты викингов за почти 800 000 фунтов полицейскому стерлингов под прикрытием, который выдавал себя за американского покупателя. Монеты, которые, как считают, принадлежат к "Херефордширскому кладу", найденному в 2015 году, датируются 9-м веком и имеют огромную историческую ценность. Среди 46 монет коллекции есть чрезвычайно редкая монета "Два императора", одна из 13, зафиксированных в истории, которая стоит 70 000 фунтов стерлингов, сообщают Ancient Origins.

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Крейг Бест и Роджер Пиллинг, два коллекционера монет, получили обвиненные в попытке продать 46 серебряных монет, отчеканенных при викингах, американскому покупателю за огромную сумму — 800 000 фунтов стерлингов. Считается, что эти монеты являются частью "Херефордширского клада" — коллекции из 186 серебряных монет, одного золотого украшения, шести серебряных ювелирных изделий и пятнадцати серебряных слитков, обнаруженных в 2015 году двумя кладоискателями с металлоискателями.

Эти монеты являются частью "Херефордширского клада" — коллекции из 186 серебряных монет, одного золотого украшения, шести серебряных ювелирных изделий и пятнадцати серебряных слитков Фото: Portable Antiquities Scheme/ CC BY 3.0

Эти монеты не просто старые монеты — они имеют огромное историческое значение. Они датируются периодом правления короля Альфреда и изготовлены между 874 и 879 годами нашей эры, в те времена, когда викинги жестоко и силой завоевывали земли. Самой ценной из этих монет является редчайшая монета "Два императора", на которой изображен Кеовульф II, правитель Мерсии. Монета свидетельствует о денежном союзе между Уэссексом и Мерсией и проливает новый свет в отношениях между Альфредом и Кеовульфом II.

Бест и Пиллинг имели дело с представителями американского покупателя, на самом деле полицейскими под прикрытием. Бест был арестован после операции под прикрытием в гостинице в Дареме в мае 2019 года. Мужчины отрицают обвинения в сговоре с целью конвертации уголовного имущества и владения уголовным имуществом.

Мужчины знали о культурной и денежной ценности монет и не были настоящими владельцами клада. Главный прокурор Мэтью Донкин заявил, что монеты по этому делу чрезвычайно важны для понимания объединения истории Англии. Донкин также утверждал, что у мужчин был опыт поиска и приобретения древних предметов, хотя то, что они нашли эти монеты, не было частью обвинения.

Пиллинг признал факт владения монетами, но отрицал, что знал, что они являются уголовным имуществом. Он утверждал, что имеет давний интерес к коллекционированию исторических монет и артефактов. Однако есть доказательства того, что эти двое готовили заговор с целью продажи клада.

Судебное разбирательство продолжается, и это дело привлекает внимание людей по всему миру из-за его исторического значения и интригующих поворотов.

Ранее Фокус рассказывал об аналогичной истории с оказавшейся краденой римской золотой монетой времен Брута.